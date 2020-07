Corsodahlia's massaal verkocht om maaien te voorkomen

Leden van de club en vrijwilligers zijn op het dahliaveld druk bezig om van de bloemen mooie dahliaboeketten te maken. Die boeketten worden even verderop in het Achterhoekse kerkdorp verkocht.

100 boeketten

En dat blijkt een goeie business: "Mensen stonden hier vanochtend zelfs in de rij", zegt Remco Kampshof van de corsogroep. "We hebben al meer dan 100 boeketten verkocht."

Tekst loopt door onder de video:

Bezoekers komen zelfs van buiten het dorp om de bloemen te kopen. "Ik kom uit Zieuwent en ben onderweg naar Lichtenvoorde en ik dacht ik koop even een bosje bloemen", zegt één van de kopers

Extra inkomstenbron

Anderen willen vooral hun lokale corsogroep ondersteunen: "Het is een moeilijk jaar voor de groep en dit is een kleine moeite."

De boeketten kosten vijf euro per stuk en dat zijn mooie inkomsten voor de Witte Brug. "Zo kunnen we voor volgend jaar een heel mooie wagen maken", lacht Kampshof. "Het is ook goed voor de bloemen. Anders volgt maandag de maaimachine."

Hopen op een corso in 2021

De bollen gingen in april de grond in. "Toen was nog niet bekend dat het corso niet door zou gaan." Als ze nu de bloemen niet afknippen of maaien, dan betekent dat dat de bollen volgend jaar mogelijk niet te gebruiken zijn. Dus zit er één ding op: knippen.

"Over twee weken gaan we waarschijnlijk weer boeketten verkopen en daarna hopen we dat we aan de slag kunnen om volgend jaar op en top voor de dag te komen tijdens het bloemencorso in Lichtenvoorde", besluit Kampshof.