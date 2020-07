Ministerie: coronatest kan overal weer binnen 24 uur

De teststraten trokken wekenlang veel minder mensen dan ze aankonden, maar de afgelopen dagen "was er sprake van een piek in het aantal aanvragen", erkent het ministerie. Mensen met klachten die doen denken aan het coronavirus moesten daarom in Noord-Brabant en Zeeland soms langer wachten dan de maximaal 48 uur die is voorgeschreven.

Zorgpersoneel

Ook sommige mensen die in de gezondheidszorg werken en bewoners van zorginstellingen, die zich ook zonder klachten kunnen laten testen uit voorzorg, sloten aan in de rij. Vakbond NU'91 drong er daarom aan op voorrang. In afwachting van de uitslag kan een zorgmedewerker niet aan de slag en loopt de zoektocht naar mensen aan wie hij of zij het virus mogelijk heeft doorgeven vertraging op.

De GGD'en "moesten opschalen", beaamt het ministerie. "Dat opschalen is vervolgens ook gebeurd. Het beeld is nu dat iedereen binnen 24 uur een testafspraak krijgt."

Drukker dan ooit

In onze provincie zijn teststraten in Arnhem, Ede, Nijmegen, Tiel, Apeldoorn en Zelhem. De GGD Gelderland-Midden liet vrijdag al weten "drukker te zijn dan ooit". In Arnhem werd al een extra straat geopend.