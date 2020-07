Pannenkoeken en kruudmoes voor museum in zwaar weer

“Door de coronacrisis heeft het hier stilgelegen en dat heeft veel inkomsten gekost”, zegt Haseloop. “Met de mensen van het museum en de gemeente kijken we wat nodig is om het museum op de been te houden.” De pannenkoeken- en kruudmoesactie is alvast een begin.

Zwaar getroffen door corona

De gemeente Oldebroek werd in maart en april zwaar getroffen door het coronavirus. “Het was een hele heftige periode. We hadden heel veel besmettingen afgezet tegenover de rest van het land.

"Dat maakt dat de mensen hier als geen ander weten hoe heftig het is. Als je het hebt gehad, kost het maanden om er een beetje overheen te komen. Als ik dan weer de besmettingen zie oplopen, maak ik mij daar best wel zorgen over", vertelt de burgemeester

'Dat willen we toch niet?'

Zij snapt dat mensen de maatregelen zat zijn, maar drukt hen toch op het hart de afstand tot elkaar te bewaren. “Doen we dat niet, dan lopen we een levensgroot risico op een tweede golf en dat willen we toch allemaal niet”, aldus de burgemeester.

Wethouder Ben Engberts (SGP) van Oldebroek lag in het ziekenhuis met corona. “Het gaat gelukkig weer goed met hem, maar ook in dit geval duurt het lang tot hij weer helemaal fit is.”

Risicogroep

In de winterperiode is het boerderijmuseum dicht. Normaal gaat het museum eind maart open, maar nu konden ze daar pas half juni opstarten. Dat komt ook doordat de meeste vrijwilligers van het museum in de risicogroep vallen.

“Voor ruim honderd ouderen is dit een plek van saamhorigheid”, legt Nicolette Hoorn uit. Zij is voorzitter van het boerderijmuseum. “Het is een plek waar mensen die op het platteland opgroeiden graag samenkomen. Maar juist die oudere doelgroep moest thuisblijven.”

Andere dingen verzinnen

Inmiddels is het museum coronaproof en zijn vrijwilligers en bezoekers weer welkom. Dat betekent niet dat de financiële problemen zijn opgelost. “Grote evenementen, zoals het schaapsherderfeest en het oogstfeest, zijn onze grootste inkomstenbronnen. Die mogen allemaal niet plaatsvinden, dus moeten we andere dingen verzinnen", zegt Hoorn.

En dus verkopen ze er nu pannenkoeken en kruudmoes. Dat is een oud streekgerecht waarin gort, karnemelk, spek, rookworst, rozijnen en kruiden door elkaar gaan. “We verkopen steeds meer en veel mensen steken ons een flinke fooi toe”, besluit Hoorn.