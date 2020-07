De Graafschap wint zonder publiek met 3-1 op De Vijverberg

De Graafschap speelde voor het eerst in vijf maanden weer een wedstrijd in eigen stadion. Helmond Sport werd met 3-1 verslagen.

De Graafschap moest het stellen zonder trainer Mike Snoei, die uit voorzorg thuis zit met lichte klachten. Het werd 0-1 door een benutte strafschop van Duijvestijn. Diezelfde speler kopte op de lat namens de gasten, die duidelijk sterker waren in de openingsfase. Bij De Graafschap was het spel vooral stroperig, maar via Roland Baas werd het in de 38e minuut weer gelijk.

Na rust werd er flink gewisseld. Ralf Seuntjens ging als aanvallende middenvelder spelen achter de ingevallen spits Joey Konings. De aanvoerder verdeelde nadrukkelijk het spel en leidde ook de aanval in waaruit de 2-1 werd gemaakt. Na goed werk van Jordy Tutuarima en Danny Verbeek rondde Konings af. Konings maakt er 2-1 van

Daarna gebeurde er niet veel meer. Het stugge Helmond Sport haalde niet meer het niveau van voor rust en De Graafschap was te slordig aan de bal. Giannis Mystakidis had nog een aardige poging, maar zijn inzet ging voorlangs. Even later had de Griek wel succes en besliste hij het oefenduel: 3-1. Verbeek raakte vijf minuten voor tijd nog de lat. Mystakidis viert zijn doelpunt op ingetogen wijze

Er was geen publiek welkom op De Vijverberg. Dat mag voor het eerst weer over twee weken tegen Volendam, waar dan maximaal 2500 toeschouwers bij mogen zijn.

Journalisten en fotografen werden wel toegelaten, maar werden wel verplicht om mondkapjes te dragen op het moment dat ze in beweging kwamen.