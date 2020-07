Een Vierdaagse anders dan anders, maar wel genoten!

Hij is achter de rug, de Vierdaagse die er nooit écht was. Een week langs was alles anders in Nijmegen en omgeving, maar toch ook een beetje hetzelfde.

Genoten is er wel, aldus Ron Kooij en zijn familie en vrienden op camping de Groote Flierenberg in Berg en Dal. "We hebben tóch de hele week gelopen. Niet zoveel hoor, maar tien kilometer per dag. Maar het gaat er vooral om elkaar deze week weer te zien. Wij zijn al zo lang Vierdaagsevrienden van elkaar. Dat voelt als familie."

Zie ook: Deelnemers alternatieve Vierdaagse lopen 1,3 miljoen kilometer

Camping niet zo groot als anders

Natuurlijk was het wel een andere week. Normaal gesproken is de camping een stuk voller en is er voor dag en dauw beweging omdat lopers nu eenmaal vroeg opstaan. "In een gewoon jaar breiden we onze camping flink uit, dat hebben we dit jaar niet hoeven doen. Wel wat uitbreiding hoor maar een stuk minder. Mensen die er nu zijn, hebben extra veel ruimte", zegt eigenaresse Maria Faassen.



Ron Kooij en zijn vrouw Monique op camping De Groote Flierenberg

Het scheelt de camping natuurlijk inkomsten, maar daar maakt Maria zich vooralsnog niet druk om: "Het scheelt wel, maar ik tel pas in november. Ik zie het positief. Ik heb nu ook andere gasten hier, mensen die eigenlijk naar Spanje zouden gaan en die nu hier kamperen. Ik zie dat die het gezellig hebben. Dat is toch mooi!"

Horeca lijdt fors onder afgelasting

Voor de horeca is de Vierdaagseweek altijd de grote klapper van het jaar. En vaak de kruk waarop ze drijven. Eigenaar Pierre de Haard van café Sint Anneke aan de Sint Annastraat in Nijmegen: "Natuurlijk is het een stuk minder dit jaar. Wij zitten met ons café aan de Via Gladiola. Daar verdienen wij op de vrijdag tijdens de Vierdaagse wat wij normaal in een maand draaien. Dat is nu natuurlijk helemaal niet. Gelukkig zijn er deze week toch nog wel lopers geweest. Maar het haalt het niet bij een normaal jaar".

Gerrie Janssen van Koninklijke Horeca afdeling Groot Nijmegen ziet nog een ander probleem: "Veel kroegbazen sparen jaarlijks de korting die ze krijgen op de afname van bier van de brouwers. Per hectoliter krijgt een kroegbaas geld terug. Vaak gaat dat in een spaarpotje voor januari volgend jaar. Dat potje is natuurlijk ook een stuk leger nu, dus dat komt er nog achteraan".