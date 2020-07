Alle beetjes helpen: wandelaars sponsoren speciale 'beleeftuin'

Dat de Nijmeegse Vierdaagse niet doorging was voor een vaste groep wandelaars uit Elburg een grote teleurstelling. Toch zag Cozijn van den Pol ook mogelijkheden, vertelt hij aan de Lokale Omroep Elburg (LOE).

Rondje door de buurt

Van den Pol: "Elburg heeft van oudsher vier poorten. We kunnen dus elke dag via één van die poorten een rondje in de buurt van Elburg lopen." Het groepje wandelaars liep de afgelopen dagen elke dag 30 kilometer in de buurt van Elburg.

De EBF-foundation, een bekende goede doelenorganisatie binnen Elburg, hoorde van het plan en benaderde de wandelaars. "We hadden het idee dat de wandelaars sponsoren zouden zoeken, die hen bijvoorbeeld per gelopen kilometer zouden steunen", legt Egbert Bos van de stichting uit.

100.000 euro nodig

De opbrengst wil de EBF-foundation gebruiken om de tuin van verzorgingstehuis Het Nieuwe Feithenhof een opknapbeurt te geven. "Het tehuis zelf is zo'n twee jaar geleden helemaal opgeknapt", vertelt Bos. "Maar doordat de bewoners toen tijdelijk in een hotel hebben moeten overnachten, raakte het budget snel op. Voor de tuin was toen geen geld meer over."

En dus sprong zijn stichting in. "We hebben een prachtig plan voor een beleeftuin gemaakt", vervolgt hij. "Een tuin waar de bewoners en hun familie van kunnen genieten, maar die tegelijk ook een prachtige doorgang moet worden vanuit de wijk naar de historische binnenstad."

De tuin zal naar verwachting zo'n 100.000 euro kosten. "Dat moeten we via sponsoring binnenhalen. Gelukkig zijn er bedrijven die hun diensten gratis aanbieden, waardoor het totale benodigde bedrag snel omlaag gaat."

Sponsoren uit de omgeving

Toch zal een deel van het bedrag via sponsoring binnengehaald moeten worden. De actie van de wandelaars was dan ook van harte welkom. Zij zochten sponsoren in hun directe omgeving, die allemaal een klein bedrag beloofden. Zaterdagmiddag werd het behaalde eindbedrag gepresenteerd op het gemeentehuis van Elburg.

Hoewel het op het totaalbedrag maar een schijntje lijkt, is Bos toch blij met de opgehaalde 214 euro. "Alle kleine beetjes helpen. Bovendien houden we op deze manier de tuin wel onder de aandacht."