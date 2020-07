Intrekken steun voor Zwarte Piet vorm van discriminatie, vindt de intochtcommissie

De gemeente Arnhem en het Platform Binnenstad Arnhem (PBA) bieden alleen steun aan een Sinterklaasintocht zonder bruine of zwarte pieten. De intochtcommissie ervaart dat als een vorm van discriminatie, op grond van hun 'Sinterklaas-geloofsovertuiging', schrijft ze in een brief aan de gemeenteraad.

De commissie beraadt zich op andere vormen en ziet mogelijkheden om tegemoet te komen aan de bezwaren tegen bruine of zwarte pieten. Maar over de benadering van PBA en de gemeente is de commissie duidelijk niet te spreken. Ze schrijft aan PBA-voorzitter Gerard Velthuizen 'nogal teleurgesteld' te zijn in zijn opstelling. De inhoud en toonzetting van zijn schrijven hadden zij na 'zoveel jaren van samenwerking' niet verwacht en heeft de commissie 'onaangenaam geraakt'. De gemeente wordt verweten aan de leiband van de binnenstadondernemers te lopen.

'Beperkte kijk op Sinthistorie'

De organisatie laat Velthuizen weten het niet met hem eens te zijn dat Zwarte Piet geen figuur meer is van deze tijd. Toch wil ze nadenken over en meewerken aan aanpassingen. Het Sinterklaasjournaal is daarin voor hen niet leidend. "Dat beschouwen wij in geen enkel opzicht als een autoriteit op het gebied van de Sinterklaasviering. Meer als een club die een vrij beperkte en zeer subjectieve kijk heeft op de historie van het Sinterklaasfeest. Die probeert op politiek correcte wijze een van de bindende feesten in de Nederlandse samenleving naar hun hand te zetten."

De les lezen

De intochtcommissie laat weten de suggestie dat zij direct of indirect racistische gevoelens zou ondersteunen of zelfs versterken ervaren als een grove belediging of smaad. Wat de gemeente bedoelt met een 'constructieve dialoog' is het bestuur niet duidelijk. "Een groepering de les willen lezen beschouwen wij als heel iets anders."

De organisatie ziet na overleg met de vrijwilligers dat er draagvlak gecreëerd kan worden voor de aanpassing van de kleur van de pieten. "Het gaat ons echter wel te ver als wij ook nog beperkt worden in de alternatieven." Die wil de commissie zelf bepalen.

Voor de kinderen speelt de discussie over de kleur van Sints metgezel feitelijk helemaal niet, ziet de intochtorganisatie. "Wat dat betreft is er niets dat in de weg staat om iets aan de zwarte of bruine kleur te doen."

