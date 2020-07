Heerde geschokt door toename aantal coronabesmettingen

De boodschap van minister Ferd Grapperhaus dat het aantal corona-besmettingen in Nederland weer toeneemt "houdt ons best bezig". Dat zegt locoburgemeester Wolbert Meijer van Heerde. Zijn gemeente werd eerder zwaar getroffen door het virus.

In de gemeente overleden tientallen mensen, vermoedelijk aan corona. Nog veel meer mensen werden ziek in de plaats aan de rand van de Veluwe. Nu gaat het beter, zegt Meijer. "Het is mooi om te zien dat sinds 1 juni in de gemeente Heerde het aantal besmettingen niet is toegenomen."

Hij wijst er wel op mensen zich aan de regels moeten houden, al begrijpt hij dat zoiets moeilijk is in vakantietijd. "Richting de zomer, als we met vakantie gaan en willen ontspannen, willen we even zonder de regels, als het even kan. Want je wilt ontspannen, bijkomen en de accu's laden", zegt de locoburgemeester.

'Alert blijven'

Meijer noemt het belangrijk drukte te vermijden: "Maak bespreekbaar hoe je afstand houdt en hoe we zorgen dat het virus niet weer de kop opsteekt. Laten we dat samen doen en hier alert op blijven." De politicus deed zijn uitspraken in een filmpje dat vrijdag door de gemeente op YouTube is gezet.

Omroep Gelderland maakte eerder een documentaire over hoe corona het dorpsleven in Heerde raakte. Die kunt u hier terugkijken.

Lees en bekijk de verhalen van Heerdenaren. Die verhalen kunt u lezen, als u op onderstaande afbeelding klikt

