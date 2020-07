'Financiering misdaadbestrijding leidt tot ongewenste prikkels'

In 2019 werd voor het Openbaar Ministerie (OM) de zogeheten 'output-financiering' geïntroduceerd, schrijft regioburgemeester Bruls mede namens justitie, politie en de rechtbankpresidenten van Oost-Nederland aan minister Ferd Grapperhaus. Deze 'prestatiebekostiging' zou niet resulteren in optimale keuzes in de aanpak van veiligheidsvraagstukken. "Integendeel zelf", menen de briefschrijvers.

Bekijk het interview met burgemeester Hubert Bruls. De tekst gaat daaronder verder.

"Het grootste probleem is dat rechtbanken, het OM en de politie andere beloningen en afspraken hebben", verduidelijkt Bruls tegenover Omroep Gelderland. "Daardoor zijn er in die samenwerking verschillende prikkels." Dat is jammer, meent Bruls. "Want je moet juist goed samenwerken en doen wat het meest effectief is om die boef te pakken, slachtoffers te helpen en mensen te beschermen."

'Heeft samenleving meer aan'

Zo ziet Bruls dat het financieel meer loont om een heleboel kleine dieven aan te pakken en te beboeten. "Ook al hebben ze maar een diefstal van 20 of 30 euro gepleegd." Hoewel die mensen volgens de burgervader wel voor hun daden moeten opdraaien, kun je die soms beter op het goede pad brengen door duidelijk te maken wat hun daad betekent voor een winkelier. Daar heeft de samenleving meer aan, ziet Bruls.

"Maar als justitie afgerekend wordt op het aantal rechtszaken dat zij aanbrengt, dan is het dus lonender om ook in dat soort kleine misdaden heel veel tijd te stoppen en deze naar de rechter te brengen", constateert de regioburgemeester. "Dat is niet wat we moeten willen."

'Forse verandering'

De nieuwe kabinetsformatie van volgend jaar is volgens Bruls het juiste moment om daar verandering in te brengen. "Dat is wel een forse verandering, die vraagt om een andere manier van werken van alle partijen."

Ook stipt Bruls aan dat het geld dat nu van criminelen wordt afgepakt, rechtstreeks naar de schatkist van de minister gaat. "Daar zien wij als gemeente geen stuiver van." Mensen denken volgens Bruls dat gemeenten er belang bij hebben om hennepplantages te ontmantelen of boetes uit te delen. "Forget it", benadrukt hij. Het geld dat je ophaalt, moet je volgens Bruls ook verdelen over de verschillende partners. "Zodat iedereen gestimuleerd wordt om de kosten te maken. Want criminaliteit bestrijden kost natuurlijk geld."