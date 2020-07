Marcouch verscherpt toezicht op Arnhemse horeca

"We hebben een probleem. De cafés en uitjes blijken feestjes voor het coronavirus dat helemaal niet onderduikt in de zomer, maar prima in staat blijkt te profiteren van onze zomerse omstandigheden", aldus de burgemeester.

Overal in het land loopt het aantal besmettingen op. Om opnieuw sluiting van horeca te voorkomen, is het nodig dat regels worden nageleefd, waarschuwt Marcouch verder. Hij meldt ook dat politie en boa's scherper gaan toezien op naleving van de coronaregels in de horeca in Arnhem. "Er zit echt niets anders op."

Boete of sluiting

"De politie en handhavers beginnen met signaleren, observeren en waarschuwen. Voor velen van ons is de aanwezigheid van dit derde oog al genoeg om te denken aan de afstandsregel. Maar sommigen hebben boetes nodig en als dat niet helpt, wordt zo nodig het café of de bar gesloten", heeft Marcouch Arnhemse ondernemers per brief laten weten.

Begrip bij ondernemers

Namens Platform Binnenstad Arnhem heeft Gerard Velthuizen begrip voor het besluit. "Mensen hebben eigen verantwoordelijkheid, maar naleving van de regels blijkt uitermate lastig in de horeca. Sommige ondernemers willen de regels juist versoepelen, maar we zullen toch eerst iets aan de kwaal moeten doen. We zouden het de burgemeester later kwalijk nemen als hij nu niets deed."

Nijmegen: geen maatregelen

De gemeente Nijmegen liet vrijdag weten vooralsnog geen extra maatregelen te nemen. Ede zet wel extra beveiliging in. In overleg met de horeca gaan twee ingehuurde krachten toezien op naleving van de coronamaatregelen in het uitgaansleven.