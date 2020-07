Foppen hoopt op Tokyo in 2021: 'Als ik dat nu al opgeef, verdwijnt mijn motivatie'

Foppen, kersvers nationaal recordhouder op de weg op 5000 meter, droomde van Tokyo, maar moet zijn debuut uitstellen.

"Aan de andere kant is er zoveel gebeurd, dat ik de Spelen ook een beetje heb losgelaten", zegt Foppen (23) tegen Omroep Gelderland. "Het zit wel in mijn hoofd, want dat is waar ik voor train."

'Ik zou nu in Tokyo moeten zijn'

Ook baanwielrenner Lavreysen, een serieuze kandidaat voor goud op de Olympische Spelen in Tokyo, zit met dubbele gevoelens. "Ik zou deze tijd daar moeten zijn."

Na dit seizoen gooit de internationale wielerunie (UCI) het wedstrijdseizoen om. Waar het WK normaal in februari en maart wordt gehouden, zal dat in 2021 naar oktober worden verplaatst. "Op dit moment betekent dat, dat we anderhalf jaar geen groot toernooi hebben. Dat is lastig, en ze weten ook nog niet hoe ze dat gaan oplossen. Dat er in aanloop naar de Spelen geen EK of WK is om op te pieken, maakt het wel lastig."

Afspraak in agenda

In plaats daarvan woont het 'sprintkanon', net als Foppen 23 jaar, een bijeenkomst bij in Sportcentrum Papendal met onder meer chef de mission Pieter van den Hoogenband. “Die afspraak stond al wel in mijn agenda, moet ik zeggen.”

Voordeel: de Spelengangers hebben, mits Tokyo in 2021 wel het decor voor de Zomerspelen is, een jaar extra om aan hun vorm te schaven. Foppen: "Ik was me toch op de Olympische Spelen aan het focussen. Maar nu ik weer een stap heb gezet, denk ik dat ik volgend jaar nog beter ben."

De mogelijkheid dat de coronapandemie ook volgend jaar roet in het Japanse eten gooit, is iets waar Foppen liever niet bij stilstaat. "Als ik dat nu al opgeef, dan verdwijnt mijn motivatie.”