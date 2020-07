In dit restaurant serveren robots jouw eten

Tielenaar Sheng Chen haalde twee robots uit China naar zijn restaurant in winkelcentrum Westroijen. Alexia heet gasten welkom bij de deur. Haar collega Alice is meer geavanceerd. Zij brengt het eten en drinken vanuit de keuken en serveert het aan tafel.

Bekijk hier de beelden. De tekst gaat eronder verder.



''Het programmeren kost wat meer tijd'', zegt Chen. ''Maar als dat eenmaal gebeurd is, werkt het perfect. Het spaart personeelskosten en vooral nu in coronatijd hebben ze een goede functie, omdat er minder contact is.''

Miranda van Wijk bestelt met haar telefoon via een QR-code op tafel. Even later komt Alice, die met de bestelling op het blaadje voor haar buik bij de tafel blijft staan. De robot instrueert om de bestelling eraf te pakken en op een knop aan de zijkant de drukken. ''Eet smakelijk, ik ga nu weg'', meldt ze vervolgens.

Leuke innovatie en attractie

''Erg leuk, zo'n innovatie'', vindt Van Wijk. ''Ik zie dat voor de toekomst wel op meer plaatsen gaan gebeuren.''

Serveerrobot in een Tiels restaurant. Foto: Omroep Gelderland

De jonge vrouw heeft geen moeite met het onpersoonlijke karakter van robots. ''Als je met vrienden of vriendinnen uit eten bent, heb je al zoveel contact dat je niet per se nog met een serveerster hoeft te praten.'' Ze kan zich wel voorstellen dat andere mensen dat minder fijn vinden. ''Daarom is het goed dat je ook nog gewoon bij het personeel kunt bestellen.''

Naast een werknemer voor het restaurant, is de robot vooral ook een attractie om mensen te trekken, merkt Chen. ''Iedereen zegt wow'', vertelt hij. ''Ze hebben het nog nooit gezien, alleen op televisie. Nu zien ze echt dat de robot aan het werk is.''

Nog geen bedreiging voor personeel

Vanuit zijn vroegere cafetaria in Tiel heeft Chen een franchiseketen met inmiddels bijna 25 restaurants opgezet. Vooralsnog hoeft het personeel van het bedrijf niet bang te zijn dat ze hun werk kwijtraken aan de robots. ''We hebben steeds meer personeel nodig'', zegt hij. ''De robots hebben hun eigen functie. Misschien komen er in de toekomst wel meer functies voor robots bij, zoals het bakken van patat. We zijn wel van plan daar naartoe te gaan.''

Beluister hier de radioreportage: