Nader onderzoek naar undercoveroperatie in zaak Posbankmoord

Telefoongesprekken die eerder zijn afgeluisterd in het onderzoek naar de Posbankmoord in 2003 moeten opnieuw worden uitgeluisterd en een politie-informant moet opnieuw gehoord worden. Dat heeft het gerechtshof Den Haag vrijdag bepaald.

Ook wordt een deskundige gevraagd te onderzoeken welke invloed een undercoveroperatie van de politie op de betrouwbaarheid van de verklaringen van verdachte Souris R. heeft gehad. De politie fingeerde een drugslab waarin R. werd betrokken. Hij kon - zo werd hem verteld - veel geld verdienen, mits hij zijn daden zou opbiechten aan de baas van de organisatie, Mr. Big. De verdachte bekende, maar zei later dat dat grootspraak was.

18 jaar cel

Twee mannen werden eerder tot achttien jaar cel veroordeeld voor de moord op de 44-jarige Alex Wiegmink. Verdachte Souris R. heeft tegen deze uitspraak cassatie ingesteld, omdat hij stelt dat hij die verklaringen niet in vrijheid heeft afgelegd en dat zijn bekentenis vals is. De Hoge Raad, de hoogste rechter in ons land, oordeelde dat het proces tegen hem over moet en verwees de zaak terug naar het gerechtshof Den Haag.

Begin volgend jaar inhoudelijke behandeling

Het hof boog zich donderdag in een regiezitting over de zaak tegen verdachte R. In een tussenuitspraak is nu bepaald op welk gebied nader onderzoek moet worden uitgevoerd. Het gerechtshof Den Haag verwacht begin volgend jaar de zaak inhoudelijk te kunnen behandelen. Tot die tijd blijft R. vastzitten.

