Extra coronasteun voor theater: 'Maar onze toekomst blijft onzeker'

Landelijke of provinciale coronasteun is volgens de gemeente niet altijd genoeg voor organisaties om het hoofd boven water te houden. "Met een set aan extra maatregelen hopen we onder andere de dorpshuizen, sportverenigingen en theater De KiK door de crisis te helpen", voegt Overbetuwe toe. Zo wordt de huur voor gemeentelijke panden van het afgelopen kwartaal kwijtgescholden en kunnen inwoners uitstel van belastingbetaling aanvragen. Desondanks is nog niet iedereen uit de gevarenzone.

'Toekomst blijft onzeker'

Het plaatselijke theater De KiK heeft sinds maart haar deuren moeten sluiten vanwege de coronacrisis. Vorige maand vroeg het bestuur om financiële hulp. "Die krijgen we nu. Daar zijn we heel blij mee", begint Rita Kosman, bestuurder van De KiK.

De gemeente stelt tienduizend euro beschikbaar, omdat het theater niet in aanmerking komt voor provinciale hulp. "In combinatie met donaties van vrienden, vrijwilligers en sponsoren, is ons tekort daarmee gedekt. Toch blijft de toekomst onzeker."

Het cultuurhuis kan met de huidige maatregelen vijftig mensen kwijt. Hoewel er voor het nieuwe theaterseizoen in september een goed gevuld programma op de planning staat, merkt Kosman dat mensen toch huiverig zijn naar een voorstelling te komen. "Terwijl we allerlei maatregelen hebben getroffen om gasten een fijne, veilige avond te kunnen bieden. Als er uiteindelijk niemand komt, hebben we ook een probleem."

Zie ook: Corona hakt er flink in voor theater, gemeente moet bijspringen

Aantal besmettingen stijgt

Die onzekerheid zorgt voor heel wat spanningen, al helemaal omdat het aantal coronabesmettingen weer toeneemt. "Dat baart ons zorgen. De bijdrage van Overbetuwe helpt, maar het is een derde van wat we vroegen. Mocht het echt weer helemaal de verkeerde kant opgaan, zijn we misschien genoodzaakt weer bij de gemeente aan de bel te trekken."