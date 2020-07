Er wordt steeds meer op corona getest, extra locatie geopend

De zogenoemde teststraten voor corona van de drie GGD regio's in Gelderland zijn deze week behoorlijk volgelopen. "We zijn deze week drukker met testen dan we ooit eerder zijn geweest tijdens de coronaperiode", zegt woordvoerder Jos Meeuwsen van de GGD Gelderland-Midden. "In Arnhem hebben we zelfs een extra straat geopend. Daardoor kunnen we de drukte nog aan."

In alle Gelderse GGD regio's zien ze sinds deze week een forse stijging. Deze lijkt te koppelen aan de berichtgeving van het RIVM dat er een lage bereidheid tot testen zou zijn in Nederland. De aanmelding voor een coronatest bij de tijdelijke opgezette plekken - veelal in grote tenten of hallen - loopt via een landelijk aanmeldpunt. Er zijn daardoor geen exacte cijfers per regio, maar duidelijk is wel dat op de meeste locaties het aantal testen per dag met meerdere tientallen is toegenomen.

130 testen per dag

"Het aantal testen dat we aankunnen hangt een beetje af van wie er op een dag allemaal een afspraak hebben", zegt Marcel Hoff, crisiscoördinator bij de GGD Gelderland-Zuid, waar ze ook een duidelijke toename zien. "Een test bij kinderen of mensen die meer informatie nodig hebben duurt langer. We kunnen er in theorie maximaal 160 per dag, per locatie doen. In praktijk zitten we eerder op zo'n 130 à 140 testen."

Het streven in de regio's is om alle aanvragen voor een coronatest binnen 24 uur te plannen. Ondanks de toegenomen drukte lukt dit tot nu toe redelijk. In Gelderland-Midden moest daarvoor dus wel een extra straat worden geopend. En in Noord- Oost-Gelderland is een afspraak binnen 24 uur ook niet helemaal meer vanzelfsprekend. "Dat wordt steeds lastiger", zegt woordvoerder Monique Kastelein. "We zijn dan ook bezig op te schalen. We hebben nu twee teststraten in Zelhem en twee in Apeldoorn. In beide plaatsen moet er op 10 augustus één locatie bij zijn."

De GGD Gelderland-Midden heeft twee locaties in Ede en vier in Arnhem. In het zuiden van de provincie zijn er vier teststraten in Nijmegen en twee in Tiel.

Drukte in het weekend

Over verder toenemende drukte die ook landelijk voor komend weekend wordt verwacht kunnen ze nog weinig zeggen bij de GGD regio's, maar grote problemen worden er niet per se verwacht. "Het is bij ons tot nu toe sowieso minder druk geweest in het weekend", legt Marcel Hoff van Gelderland-Zuid uit. "Een kleine toename op deze dagen kunnen we dus nog wel aan. Het zwaartepunt lag tot nu toe op de donderdagen."

De GGD's in Gelderland kijken ook op langere termijn naar uitbreiding van het aantal testlocaties. Hoff: "In augustus komen mensen terug van vakantie en dan verwachten we nog meer te gaan testen. Verder is het sowieso ook landelijk beleid om in het najaar meer te gaan testen, dus daar bereiden we ons op voor."

