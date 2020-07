Thomas gaat gamen om pot met daarin ruim 4 miljoen dollar

De Doetinchemse e-sporter Thomas Binkhorst, online bekend als Th0., is donderdag gepresenteerd als speler voor de e-sportsorganisatie van David Beckham. Binkhorst, die op het hoogste niveau in het spel Rocket League speelt, start het nieuwe seizoen onder de vlag van Guild Esports. En daar is veel geld mee gemoeid.

Binkhorst maakte met Team Singularity furore in Rocket League.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

"Ik ben erg enthousiast over de kans die we hebben gekregen", laat Binkhorst weten. De Doetinchemmer en zijn medespelers maken deel uit van het eerste team dat door Guild Esports bekend is gemaakt.

"Er komt een spannende tijd aan", stelt oud-stervoetballer David Beckham bij de presentatie van het team. "Ik kan niet wachten tot het team van start gaat." De organisatie van het Engelse voetbalicoon is dit jaar opgericht. Er wordt verwacht dat er in de toekomst ook in andere e-sportsdisciplines teams bekend worden gemaakt.



In het spel Rocket League spelen twee teams van drie spelers soccar tegen elkaar. In het spel besturen spelers een auto waarmee ze moeten proberen doelpunten te scoren op een veld dat overeenkomsten vertoont met een voetbalveld.

In augustus begint het nieuwe seizoen, waar Binkhorst met Guild Esports zal strijden voor een deel van de totale prijzenpot van ruim vier miljoen dollar.

Zie ook: Doetinchemmer maakt furore als esporter