Vlag kan uit in Tiel: TEC nu al zeker van deelname KNVB beker

In 2016 speelde TEC tegen Cambuur in de beker

De Tielse voetbalvereniging kwam donderdagavond van alle 44 deelnemende amateurclubs als allerlaatste uit koker tijdens de loting in Zeist. Hierdoor hoeft TEC geen kwalificatiewedstrijden te spelen om deel te nemen aan het bekeravontuur met de profclubs.

Dat komt omdat Ajax en Feyenoord door Europese verplichtingen in de Champions- en Europa League de eerste reguliere bekerronde overslaan. TEC vult een van de twee lege plekken in de eerste ronde nu in.

Vier Gelderse amateurclubs houden hoop

Naast TEC maken ook hoofdklasser DUNO uit Doorwerth, derdedivisionisten VVOG (Harderwijk) en Sparta Nijkerk en het Groesbeekse De Treffers uit de Tweede Divisie nog kans op deelname. Zij moeten echter wel eerste de voorrondes overleven.

DUNO moet dan thuis UNA uit de Derde Divisie verslaan, om vervolgens door te stromen naar de tweede kwalificatieronde. VVOG speelt een thuiswedstrijd tegen DEM, bij winst wacht daarna een wedstrijd tegen tweededivisionist Kozakken Boys. Sparta Nijkerk gaat op bezoek bij Cluzona.

De Treffers ontvangt in de tweede kwalificatieronde Barendrecht of Erp in Groesbeek. De wedstrijden in die ronde worden op 6, 7 of 8 oktober gespeeld.

