Arnhem verbreekt banden met 'beestachtig' Wuhan nog niet

Fractievoorzitter Yildirim Usta van DENK Verenigd Arnhem is verbolgen over de afwachtende houding van andere partijen. "Wat denken die fracties dat er uit die evaluatie gaat komen dan?", vraagt hij zich geërgerd af. Volgens Amnesty International worden de mensenrechten van Oeigoerse moslims 'heftig' geschonden in het Chinese gebied.

Grote delen van deze bevolkingsgroep met een moslimachtergrond zou vastzitten in heropvoedingskampen. De schattingen lopen uiteen van honderdduizenden tot meer dan een miljoen personen.

'Krankzinnig regime'

"China is niet zomaar een land waar wij ons druk om maken", vervolgt Usta. "Er is sprake van systematische onderdrukking van minderheden en andersdenkenden." Volgens hem worden er 'roekeloos' misdaden tegen de menselijkheid gepleegd. "Een humanitaire tragedie, dat is wat er aan de hand is." Er heerst een 'krankzinnig regime' dat meedogenloos te werk gaat, meent Usta. "Een beestachtige tirannie." Volgens de internationale gemeenschap is er inmiddels sprake van een demografische en culturele genocide, stelt hij.

"Tibet is gevallen. Hongkong raken we kwijt. Christenen worden vervolgd en de Oeigoerse identiteit wordt vernietigd." Verbreek de banden met China, is de oproep van Usta.

Een beetje 'kort door de bocht' vindt Guus van der Laak van Arnhem Centraal. Hij ziet liever een breder debat over het onderwerp. Leo de Groot van de Partij voor de Dieren vindt het juist op een mooi moment komen. "In een tijd waarin deglobalisering een belangrijk onderwerp is."

'Afwenden helpt niet'

Maar als je invloed wilt hebben op deze thema's helpt het niet om je af te wenden, meent CDA'er Klaartje van Dillen. Het verbreken van banden helpt volgens haar niet in het voeren van een goede dialoog.

GroenLinks twijfelt over de motie, maar wacht net als D66 en VVD op de 'grootschalige' evaluatie over de meerwaarde van internationale betrekkingen van wethouder Van Dellen. Daarin wordt de stedenband van Arnhem met Wuhan meegenomen. "Maar wij vinden mensenrechten een groot goed. En dat gaat daar niet goed", concludeert Van Dellen.

'Bedrijven hebben relaties'

Wel hebben veel Arnhemse bedrijven door de verbinding met Wuhan een relatie opgebouwd, geeft Van Dellen mee. "Het verbreken van die banden komt dan wel heel plotseling uit de lucht vallen." De overweging om de stedenband met Wuhan aan te gaan was dan ook vooral een economische, erkent de wethouder.

Wuhan maakte eerder dit jaar naam als de eerste stad ter wereld waar het coronavirus op grote schaal uitbrak. De stad in het oosten van China was daarom wekenlang afgegrendeld van de buitenwereld.

