Van Vleuten zegeviert in eerste koers sinds corona

In de Emakumeen Nafarroako Klasikoa in Baskenland won de 37-jarige wielrenster haar tweede zege in de regenboogtrui. Ze is als wereldkampioene nog ongeslagen, want aan het begin van het seizoen was ze al de beste in de Omloop Het Nieuwsblad.

Het peloton werd mede door impulsen van Annemiek van Vleuten al snel flink uitgedund. Uiteindelijk bleef er een groep van zes over, met onder meer ook Anna van der Breggen. De Spaanse Mavi Garcia sprong weg, maar werd achterhaald door de werelkampioene, die vervolgens alleen naar de finish reed.

Van Vleuten rijdt de komende dagen nog twee koersen in Baskenland en start volgende week zaterdag in Italië in de Strade Bianche, die ze vorig jaar wist te winnen.