Particuliere musea hebben het zwaar: 'Vallen overal buiten de boot'

De Museumvereniging luidt de noodklok. Zonder financiële injectie en versoepeling van de coronamaatregelen, haalt een kwart van de Nederlandse musea de volgende zomer niet, is de vrees.

"Het zijn niet de beste tijden", vertelt Wendy Bakker namens het Terschuurse museum. "We gaan groepen, bussen en uitjes missen, ook qua omzet." Om dat te compenseren is het museum nu zeven in plaats van zes dagen per week open en heeft het de openingstijden verruimd.

'Er is nog hoop'

Desondanks kleuren de cijfers op dit moment rood. "We hebben bij de gemeente Barneveld aangegeven dat het misschien gek is dat wij 35.000 tot 40.000 bezoekers per jaar hebben en daarmee als middelgroot museum toch overal buiten de boot vallen", geeft Bakker aan. Hoop is er volgens haar nog steeds.