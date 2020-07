Vitesse-aanwinst Openda ziet eredivisie als doelpuntenparadijs

Maar dat denkt de 20-jarige spits bij Vitesse wel te kunnen veranderen. "Ik krijg hier meer speeltijd. Ze geloven in mij en de eredivisie is fijn voor spitsen. Veel buitenlandse spelers hebben hier flink kunnen scoren, daarom is het een ideale competitie voor mij. Ik ben een hele snelle speler. En ik ben fysiek ook behoorlijk sterk. Ik zoek graag de diepte om mijn doelpunten te maken. Ik speel het liefst in het centrum van de aanval. Ik kan ook vanaf de vleugel spelen, maar mijn voorkeur is centraal. Bij Club moest ik soms ook vanaf de zijkant spelen, dat had de ploeg toen nodig.

"De ambiance hier bevalt me wel. De groep is fijn en de staf ook. Ik voel me hier wel op mijn gemak. Ik zit nu nog in een hotel op Papendal. Maar ik zoek snel een appartementje, dat is comfortabeler. Ik heb nog niet veel van Arnhem gezien, maar dat gaat snel gebeuren."

De taal is wel even lastig voor de Belg. "Ik red me een beetje in het Engels. Nederlands is nog niet zo makkelijk, maar Engels lukt dus wel. En er zijn hier nog twee spelers die Frans spreken, Tannane en Darfalou. En de voetbaltaal is universeel. Maar ik ga snel integreren, ook met de andere jongens."