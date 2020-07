Technisch directeur Spors hoeft geen doelpunten te halen

Bryan Linssen en Tim Matavz waren de goalgetters van de laatste drie jaar. Spors denkt dat Vitessse met de huidige selectie voldoende zal scoren. "We hebben een andere manier van voetballen, dat zal al veel veranderen. We hebben met Lois Openda een nieuwe aanvaller binnnen gehaald en Oussama Darfalou is teruggekomen van een huurperiode. En trouwens, de middenvelders mogen hier ook scoren en dat geldt ook voor de verdedigers. Vanuit ons standpunt hebben we al een grote stap gezet in de juiste richting. Maar we blijven de transfermarkt nauwlettend volgen, dus het zou best kunnen dat we nog wat doen de komende weken. Maar nu zit de transferwindow even op slot."

Drie nieuwelingen

Spors haalde al drie nieuwe spelers. "Maximilian Wittek is een snelle, agressieve linksback, die ik al heel lang ken. Hij is jong, maar toch al heel ervaren. Ik ben blij dat ik hem hierheen heb kunnen halen. Jacob Rasmussen is nu nog niet hier. Hij meldt zich begin volgende week. Een sterke verdediger, lang en linksbenig. Ook hem ken ik al lang. Hij is sterk in de lucht, een prima centrale verdediger voor ons. En Lois Openda is een snelle aanvaller, gehuurd van Club Brugge, een Belgische jongen."

"We hebben kwaliteit nodig. We zijn er al lang mee bezig en wilden ze nu echt binnenhalen, want de voorbereiding op de nieuwe competitie begint nu pas echt. Het is nuttig om de nieuwe spelers erbij te hebben op het trainingsveld, zodat ze onze filosofie kunnen leren en wennen aan de manier van trainen. Als we nog nieuwe spelers halen, doen we het op dezelfde manier als met deze drie. Eerst de ploeg nu een kans geven om zich te laten zien in wedstrijden en trainingen. Ik wil de trainer met deze groep zien werken. Als we dan het juiste profiel hebben, doen we misschien nog iets op de transfermarkt."

Ontwikkeling

De oefenwedstrijd tegen Jong Utrecht en de trainingen gaven de Duitser al meer informatie. "Het gaat de goede kant op. Er zit ontwikkeling in. Het is een proces en we hebben nog een lange weg te gaan. Maar we hebben al veel geleerd en dat is waardevol voor de toekomst."