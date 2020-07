Exit Zwarte Piet? Het is haalbaar, zegt organisatie Arnhemse intocht

De organisatie van de Arnhemse Sinterklaasintocht ziet mogelijkheden om afstand te nemen van zwarte en bruine pieten. "Ik denk dat het haalbaar is", vertelt secretaris Albert van den Brul. En of corona rond de intocht nog roet in het eten gooit, dat weet hij nog niet.

"Het coronavirus laait weer op", constateert Van den Brul. Zijn verwachting is dat de intocht daardoor moeilijk zal worden. "Maar het kan wel. Het is echt nog te vroeg voor conclusies."

'Gemeente nodig voor veiligheid'

Hij vraagt zich hardop af hoe je tienduizend mensen op de kade uit elkaar houdt. Veiligheid staat volgens Van den Brul voorop. Maar daarbij heeft de intochtcommissie zoals altijd het openbaar bestuur nodig, weet Van den Brul. "Maar de gemeente weet het op dit moment ook niet. Die kunnen ons niet adviseren, hebben ze laten weten."

Zodra er duidelijkheid is over wat kan, wordt bekeken wat er nog mogelijk is in de beschikbare tijd, vertelt Van den Brul.

'Wij bepalen alternatieven'

De discussie over de kleur die de pieten bij een eventuele viering krijgen, is wat hem betreft dan ook even naar de achtergrond. "Als het niet doorgaat, zijn we van dat probleem ook af." Hoeveel pieten er nodig zijn, hangt ook af van de vorm van het feest, ziet hij. En hoe de metgezellen van de Sint eruit komen te zien, daarover kan hij nog niks zeggen. "Het is aan ons om de alternatieven te bepalen."

Maar vanuit de 'maatschappelijke discussie' ziet Van den Brul een intocht zonder zwarte of bruine pieten wel voor zich. Dat zou tegemoet komen aan de wens van de gemeenteraad en de Arnhemse ondernemers.

