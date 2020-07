Onderhoud zwembad De Marke bijna afgerond

Het groot onderhoud dat uitgevoerd moest worden aan de tegelvloer van zwembad De Marke is nagenoeg afgerond. Tijdens de werkzaamheden zijn de vloertegels rondom het zwembad en in de doucheruimte volledig vervangen.

De uitvoering van deze werkzaamheden was noodzakelijk, omdat de betegeling tijdens de bouw niet goed is uitgevoerd. Een jarenlange procedure tussen de aannemer en de gemeente Hattem heeft ertoe geleid dat deze kosten, plus de kosten van de gederfde inkomsten tijdens de sluiting, voor rekening van de aannemer komen.

Een deel hiervan heeft De Marke inmiddels ontvangen om de liquiditeitspositie te versterken. Voordat het werk kon beginnen, moest het water uit het zwembad. De afgelopen vijf dagen is het bad weer gevuld met water vanuit de brandkraan voor de ingang. Uit deze kraan komt gewoon leidingwater, maar wel met enorm hoge druk. "In totaal is 900 kuub water in het zwembad en de aanvullende installatie gepompt", vertelt Martijn van Roon, directeur van MFC De Marke.

Water wordt een graad per dag warmer

"Het zwemwater wordt nu op temperatuur gebracht en stijgt met gemiddeld een graad per dag. Ook voegen we chemicaliën toe, waardoor het water er helder uitziet en geschikt is om in te zwemmen." Voordat de nieuwe tegels erin konden, moesten de oude tegels en het betonbed waarin de tegels lagen worden verwijderd.

De werkzaamheden verlopen voorspoedig. Op de vloeren liggen nu grote, beigekleurige, vloertegels. De voegen zijn gekit om lekkage te voorkomen. Ook de vloeren in de doucheruimtes zijn voorzien van nieuwe tegels. Het tegelwerk is nu afgerond en het plafond en de wanden worden schoongemaakt.

"We verwachten dat de twee laatste weken van de zomervakantie het bad weer open kan voor de zwemlessen. We hebben 460 leerlingen per week die bij ons zwemmen en dat is een behoorlijke toename in vergelijking met vorige jaren toen dit aantal op 300 lag. 17 augustus gaat het zwembad weer officieel open", aldus Van Roon.