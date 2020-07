Plan voor giga-gemeente tussen de Maas en Waal

In het Land van Maas en Waal zijn vergevorderde plannen voor een fusie van de gemeente Wijchen en de gemeente Druten. Een fusie zoals er al veel aan vooraf gingen in Gelderland.

Zie ook: Strijd om fusie Wijchen-Druten barst los

En dat is hard nodig vinden ze bij Kernachtig Wijchen, een politieke partij die voorstander is van de fusie. "Kleine gemeentes redden het niet meer in Nederland op dit moment", zegt fractievoorzitter Twan van Bronkhorst.

Bekijk de beelden. De tekst gaat eronder verder.



De Wijchense partij volgt daarmee een trend die zich al lang laat zien. "200 jaar geleden waren er nog 2000 gemeentes in Nederland", schetst bestuurskundige Michiel de Vries van de Radboud Universiteit in Nijmegen. "En nu zijn er nog minder dan 350. En op een gegeven moment krijg je een provincie Gelderland met misschien zes, zeven gemeentes."

Druten is de eerste stap

Bij de grootste partij in Wijchen smaakt de fusie met Druten naar meer. Beuningen, Heumen en West Maas en Waal moeten in de toekomst ook maar opgaan in een giga-gemeente tussen Maas en Waal. Fractievoorzitter Van Bronkhorst (Kernachtig Wijchen): "We moeten één grote dorpengemeente maken waar we straks de toekomst mee in kunnen. En daar is Druten de eerste stap van."

De grootste partij in de kleine buurgemeente Beuningen - Beuningen Nu & Morgen - ziet helemaal niets in zo’n monstergemeente. "Zomaar heel Maas en Waal bij elkaar gooien, wat lost het op? Wat schieten we er met zijn allen mee op?", vraagt fractievoorzitter Eric van Ewijk van die partij zich hardop af. "Groot Maas en Waal, nee daar ben ik niet van. Nee, werk maar samen met elkaar in de regio. En dan kom het wel goed."

Er zijn nog grotere gemeenten

Maar een gemeente vanaf de grens met Limburg tot aan vlak voor Zaltbommel vinden ze bij de grootste partij van Wijchen een serieuze optie en totaal geen luchtfietserij. "Er zijn voorbeelden in de provincie die hebben laten zien dat het kan op deze schaal", beargumenteert Van Bronkhorst.

De gemeenten Barneveld, Bronckhorst en Ede zijn bijvoorbeeld nog groter. Bij iedere fusie komen dezelfde argumenten om te fuseren voorbij, al ontbreekt elke wetenschappelijke basis ervoor, stelt bestuurskundige Michiel de Vries: "Efficiëntie, effectiviteit, bestuurskracht, goedkoper. Er is geen bewijs voor, maar het zijn fantastische argumenten om het door te voeren."

(illustratie: Omroep Gelderland)