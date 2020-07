Boerenprotest: vraagteken van trekkers en auto’s bij Didam

Tientallen boeren en burgers beeldden donderdag in een weiland langs de snelweg A12 bij Didam met trekkers, fietsen en auto's een groot vraagteken uit. Het was een volgende actie vanuit de geplaagde agrarische sector om aandacht te vragen voor de problematiek waar boeren mee kampen.

"Wij willen graag horen hoe wij in de toekomst met elkaar om moeten gaan", zegt organisator Gerard Holleman, zelf varkenshouder en voorzitter van de LTO-afdeling De Liemers Montferland, over de reden om het vraagteken uit te beelden.

"Hoe kunnen boeren hier hun werk doen en voor hun gebied blijven zorgen?" Karolien Hupkes, eigenaar van de grond van de actie, sluit zich daarbij aan: "Het is een uiting van de ongerustheid die wij allemaal hebben over hoe het nu verder moet. Vandaar dat we hier een hashtag hebben gemaakt van: hoe dan?"

Ook fietsen en een politieauto

Het vraagteken bestond grotendeels uit trekkers, maar ook een politieauto, fietsen en auto's van burgers maakten onderdeel uit van het teken. "Als je de bevolking van Didam vraagt denk ik dat 80 tot 85 procent achter de boeren staat", zegt Theo Booltink, die twee kilometer fietste om zich bij de actie te voegen.

"We zitten hier allemaal in een buitengebied, de mensen zien ook wat er gebeurt." Die steun van zijn omgeving voelt Holleman: "Wij voelen ons absoluut gesteund door de burgers, daarom wilden we ze ook niet plagen met onze actie."

Het uitgebeelde vraagteken is het begin van een zogenaamde estafetteactie. LTO-afdelingen gaan de komende periode naar lokale markten toe. Daar willen de agrariërs uitleg geven over de kostprijs van hun producten. "Hoe kan het dat het ei nog steeds net zo duur is als in de jaren tachtig, terwijl de boer wel investeringen moet doen?", vraagt Holleman zich af. "De boer voldoet met plezier aan kwaliteitseisen, maar hoe kan het dat het ei dan niet duurder wordt?"