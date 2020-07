Rechter: ontslag Nijmeegse trouwambtenaar na coronakritiek was terecht

De vrouw uitte haar zorgen eerst per e-mail richting burgemeester Hubert Bruls en daarna richting een leidinggevende. Vervolgens liet ze zich er ook over uit via Facebook en herhaalde ze haar kritiek in de Gelderlander. De gemeente Nijmegen had haar al gewaarschuwd, maar greep na publicatie van het interview in: de trouwambtenaar werd per direct ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim.

Geschonden verplichtingen

De rechter geeft aan dat voor de trouwambtenaar aanvullende verplichtingen gelden naast de gebruikelijke werknemersverplichtingen. Ze diende zich te gedragen als een goed ambtenaar en zich 'te onthouden van het openbaren van gedachten of gevoelens'. En die verplichtingen heeft ze geschonden: ze heeft haar zorgen niet op de juiste wijze geuit. Als ze haar zorgen slechts intern bekend had gemaakt, was er niets aan de hand geweest.

De trouwambtenaar voerde aan dat de rol die ze vervulde haar lust en haar leven is. De rechtbank zegt dat dat onvoldoende meeweegt en dat het onmiddellijke ontslag gerechtvaardigd is.

Vertrouwen geschaad

Burgemeester Hubert Bruls zei eerder niet specifiek in te willen gaan op de zaak van de trouwambtenaar. Wel zei hij dat een medewerker die zich niet wil voegen in vastgesteld beleid en dat beleid herhaaldelijk in het openbaar in twijfel trekt, het vertrouwen in de overheid schaadt.

"Een ontslag is een maatregel die je als werkgever niet snel neemt. Wij zijn tevreden dat dit besluit nu door de rechter bekrachtigd wordt", laat de gemeente donderdag weten in een reactie.

De advocaat van de trouwambtenaar zegt dat hoger beroep tegen de uitspraak wordt overwogen.

