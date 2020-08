Adriaan schrijft aan iedereen in Heukelum lieve kaartjes

Vraag mensen in Heukelum welke inwoner we niet mogen missen, en ze zeggen Adriaan van Steenis. "Die man heeft geen plekje in mijn hart, maar een hele kamer. Hij is een vriend van iedereen en staat ook voor iedereen klaar", vertelt Hennie Nijhoff in het programma Zomer in Gelderland. Normaal gesproken stuurt Adriaan de kaartjes, maar nu worden de rollen omgedraaid. De inwoners van Heukelum schreven meer dan driehonderd kaartjes om Adriaan te verrassen.

Bescheiden

Adriaan woont al veertig jaar in de stad. "Ik denk dat ik heel Heukelum wel ken", zegt hij lachend. Na werktijd bezoekt hij mensen. "Zieken en ouderen. Mensen die even een praatje willen maken." Als hij hoort dat mensen vinden dat je hem in Heukelum niet mag missen, is hij bescheidenheid zelve. "Er zijn er zoveel die je niet mag missen."

Zomer in Gelderland lokte hem naar het dorpshuis. Daar stond een verrassing te wachten. Ruim driehonderd kaarten lagen plots voor Adriaan. "Als je mij stil wil krijgen, moet je dit doen. Ik doe het niet om dit te krijgen, maar ik vind het heel bijzonder." Vervolgens werd hij door een grote groep Heukelummers met een applaus ontvangen.

