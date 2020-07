Frans Thijssen beste Gelderse voetballer aller tijden

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De middenvelder uit Malden won bij de vakjury, die bestond uit vertegenwoordigers van de drie betaald voetbalclubs en de genomineerde spelers zelf. Daarin eindigde Thijssen als eerste voor Marc Overmars en Roy Makaay. Simon Tahamata won de poll van het publiek, maar werd bij de vakjury slechts zesde.

Zie ook: Simon Tahamata is beste Gelderse voetballer volgens het publiek: 'Heel blij mee'

Bal aan een touwtje

Thijssen ontving de prijs uit handen van Edward Sturing, zijn oud-ploeggenoot bij Vitesse. "Van het lijstje is Frans de beste en hij is de beste speler met wie ik heb samengespeeld. En dan was hij toen al in zijn nadagen. De bal aan een touwtje, fantastische techniek en goed overzicht."

"In het begin had ik veel moeite met hem. Niet met hem als persoon, maar hoe hij speelde. Want hij was bij ons laatste man en werd dan opgejaagd door de spits. En dan dacht ik: speel nou terug op de keeper. Maar Frans passeerde gewoon de aanvaller één-op-één. Ik begreep daar niks van, maar na twee maanden had ik door dat hij nooit een bal verloor."

Frans Thijssen en Edward Sturing bij het beeld van Theo Bos, met wie ze in de defensie van Vitesse speelden. Foto: Omroep Gelderland.

"Een geweldige voetballer met een fantastische carrière. Hij heeft in Engeland zijn hoogtijdagen gevierd, maar als hij bij Ajax of Feyenoord had gespeeld, had hij daar ook met twee vingers in zijn neus mee gekund."

Simon Tahamata

Thijssen zag wel hoe Tahamata opeens de leiding overnam in de poll van Omroep Gelderland. "Dat was heel raar, want hij stond vrij laag. En het leek wel een overstroming, in een mum van tijd vloog hij omhoog. En hij liep steeds verder uit. Voor Simon is het wel leuk dat zo'n gemeenschap heel close is dat zelfs mensen op hem stemmen, die niks met voetbal hebben. Zelf kreeg ik ook wel wat stemmen uit Ipswich, Maar ik heb het niet zo meegekregen, want ik zit niet op Twitter of Facebook. En ik heb er verder ook niks aan gedaan. Zelfs mijn buren weten niet dat er een verkiezing was."

Frans Thijssen bij Ipswich Town. Foto: ANP.

Thijssen vindt de erkenning wel mooi. "Ik praat niet zo graag over mezelf, ik ben niet zoals Louis van Gaal en José Mourinho. Maar het is altijd leuk om van collega's en andere mensen te horen dat ze je heel hoog aanslaan. En leuk om deze prijs van Gelderland te winnen. Ik heb hier bij Vitesse nog een mooie tijd gehad, ook met Bert Jacobs als trainer. Ik heb ooit wel een gesprek gehad bij Feyenoord en Ajax is ook ooit aan de deur geweest. Maar ik heb heel veel plezier gehad."

EINDSTAND BESTE GELDERSE VOETBALLER ALLER TIJDEN

1. Frans Thijssen (1e bij vakjury, 2e in poll)

2. Marc Overmars (2e en 4e)

3. Simon Tahamata (6e en 1e)

4. Klaas-Jan Huntelaar (5e en 3e)

5. Roy Makaay (3e en 6e)

6. Jan Peters (4e en 7e)

7. Theo Janssen (7e en 5e)

8. Jasper Cillessen (9e en 8e)

9. Dick Schoenaker (8e en 9e)

10. Ernie Brandts (10e en 10e)

11. Pauke Meijers (11e en 11e)