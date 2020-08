Toet-toet! Willem uit Hedel heeft zijn eigen scootmobielclub

"We maken om de week een tourrit van rond de vijfentwintig kilometer", vertelt Willem van Steenbergen in Zomer in Gelderland. Onderweg maken ze een stop voor koffie, het liefst gratis. "We zorgen dat we ergens uitgenodigd worden." De club bestaat uit scootmobielrijders van alle leeftijden. De jongste is nog geen vijftig, en een deel is al boven de negentig jaar.

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Scootmobiel in de sloot

Met de groep gaat ook begeleiding mee, op de fiets. Onder meer EHBO en iemand die kan reanimeren. "We hebben het al een keer meegemaakt dat iemand op de scootmobiel onwel werd. Die kwam in de sloot terecht", vertelt één van de vrijwilligers. "Het is allemaal goed afgelopen, dankzij de vrijwilligers."

De mensen gaan op pad in Hedel en de omgeving. Een begeleider: "We doen alles op ons gemak. Er zijn mensen van over de 90 die zeggen: 'Hier ben ik nog nooit geweest'. Hoe mooi is dat."

