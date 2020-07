Laatste dag van alternatieve Vierdaagse, Via Gladiola zit dicht

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Voor een groot deel van de wandelaars is het antwoord 'ja'. "De weg gaat om 14.00 uur open, maar wandelaars kunnen er voor die tijd al overheen lopen", vertelt projectleider Mark Vermeulen. "Alleen zij kunnen over het voetgangersgedeelte, ze kunnen dus niet de hele breedte van de weg gebruiken."

Tot vrijdag 14.00 uur moet er nog van alles gebeuren aan de Sint Annastraat. De verkeerslichten moeten nog afgesteld worden en twee putten moeten nog gefreesd worden. Als dat gebeurd is, gaan alle hekken rond de Sint Annastraat weg. Donderdagavond was de asfalteerder van de weg ook klaar.

Vrijdagmiddag wordt de Via Gladiola met een speciaal momentje geopend. Wethouder Henriëtte Tiemens van GroenLinks is daarbij.

Hoe druk gaat het worden?

Het is de vraag hoeveel mensen vandaag over de Sint Annastraat willen lopen. De afgelopen dagen legden veel wandelaars op eigen gelegenheid de bekende Vierdaagseparcousen af. Met name op sociale media is ergernis over de drukte in en rond Nijmegen.

De gemeente laat weten geen aanleiding te zien om in te grijpen. "Terrassen zitten vol, maar het is aan uitbaters om te zorgen dat de regels gerespecteerd worden. En bezoekers zijn natuurlijk ook verantwoordelijk voor het houden van voldoende afstand."

Volgens een woordvoerder is er op dit moment geen enkele aanleiding om te denken dat het te druk wordt. "En als er iets gebeurt, dan zijn we er snel genoeg bij." Wel waarschuwt hij lopers om te letten op het aanwezige verkeer en de coronaregels in acht te nemen.