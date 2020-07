Onderzoek naar Gelders 'hitterecord' van 42,9 graden nog steeds bezig

Precies een jaar geleden stond er in Deelen 42,9 graden op de thermometer. Een record dat snel weer uit de boeken verdween. Toch is de temperatuur echt gemeten. Het KNMI doet er nog altijd onderzoek naar en verwacht in de winter met een uitkomst te komen. Wat ging er die dag mis?

Het is vandaag exact een jaar geleden dat Warnsveld het hitterecord kwijtraakte. Het record ging naar het Brabantse Gilze-Rijen, waar 40,7 graden werd gemeten.

Het zag er op die extreem warme 25 juli dus naar uit dat het record 'gewoon' in onze provincie zou blijven. Bij vliegveld Deelen bij Arnhem werd namelijk 42,9 graden gemeten, maar door dat record ging dus een dikke streep

Met de sensoren van het weerstation was destijds niets mis, bleek uit eerder onderzoek. Toch blijft het record in Brabantse handen.

Hoe dat nu kan, legt meteoroloog Leon Saris uit. "In Deelen ging de temperatuur in een half uur met vier graden omhoog. We hadden daar toen gelijk twijfels bij, zoiets is onmogelijk." In Deelen staan twee weerstations die zo goed als gelijk lopen. Dat was bij deze recordmeting niet het geval. "Het andere station zat rond de 39 graden", aldus Saris.

Onderzoek van KNMI loopt nog

Het is niet duidelijk wat er nu mis is gegaan. Het record is dus namelijk echt gemeten. Het KNMI is nog altijd met een onderzoek bezig naar de bijzondere 42,9 graden. "Maar de kans dat Deelen alsnog het record krijgt is eigenlijk uitgesloten. Maar we willen heel graag weten wat de oorzaak van deze meting is", zegt Saris.

Voorlopig ziet het er niet naar uit dat 'we' het Brabantse record gaan afpakken. Het weerbeeld voor de komende tijd is niet zo extreem, zoals in 2019 het geval was.

