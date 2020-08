Toen het huis van Jolanda en Martien afbrandde, kwam het hele dorp in actie

Voor het programma Zomer in Gelderland vroegen we wat iedereen moet weten over Alem. De saamhorigheid in Alem is opvallend hoog in het dorp, klinkt het. Jolanda en Martien de Wilt weten daar alles van. Op 6 juni 2019 werden ze in de vroege morgen gewekt. "De buurvrouw kwam op het raam kloppen. 'Brand, brand, brand, eruit!' riep ze", vertelt Jolanda. "Sommige mensen zeggen: als ik brand krijg neem ik dit en dit mee. Maar je neemt helemaal niets mee, je moet naar buiten."

Bekijk de video. De tekst gaat verder onder de video.

Koffie en kleren van de buren

Toen stonden ze buiten. "Je kan het je eigenlijk niet voorstellen. Je staat op de stoep en daar gaat je huis", zegt Martien. "Het brandde voor onze ogen af. Er was geen redden meer aan." Een heftig en emotioneel moment. Steun kwam er al snel. Jolanda: "De buren kwamen meteen al aan met koffie, om half zes in de ochtend." Ook zorgde iemand uit de buurt voor kleding.

Het echtpaar werd al snel opgevangen in het dorpshuis, bij de burgemeester met ambtenaren. Martien: "Daar kregen we drinken en wat eten, maar je weet nog niks wat er straks zou gaan gebeuren." Het stel zat door de brand zonder woonruimte. "Ik zat al te denken aan een unit neer te laten zetten."

Kippenvelmoment

De inwoners van het dorp probeerden alles te regelen. De brand werd om half zes gemeld, om half negen was er telefoon voor het echtpaar in het dorpshuis. "Dat was een goede bekende uit Alem. Die had een oplossing voor de huisvesting. Dat was echt een kippenvelmoment."

Woonruimte, kleding, iets te eten; aan alles werd gedacht. "Mensen kwamen met een tas met handdoeken, kleren, overlevingspakketten", vertelt Jolanda dankbaar. "Ik was nog nooit zo blij geweest met een pak koffie en koeken." Zelfs aan de hond werd gedacht. "Ze kwamen met een mand, brokken en botten."

Bekijk hieronder de hele uitzending van Zomer in Gelderland.