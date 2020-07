Geen Kinderkamp Vennebulten door corona, maar toch lekker spelen

Kinderkamp Vennebulten in Varsseveld kan dit jaar vanwege opgelegde coronamaatregelen in de traditionele opzet geen doorgang vinden. Als alternatief zocht de organisatie de samenwerking met verschillende sportverenigingen uit Varsseveld, met als resultaat dat op 4, 5 en 6 augustus Kinder-Doe-Dagen worden georganiseerd.

"Als kinderkamp zouden we moeten gaan werken met zogenaamde bubbels met maximaal honderd kinderen, die niet met elkaar in contact mogen komen", geeft Koen van Lent van de organisatie achter het kinderkamp aan. "Dat is onder meer qua sanitair niet te doen op de Vennebulten."

Van Lent geeft aan dat hij blij is dat er op de korte termijn met behulp van onder meer Sportclub Varsseveld, handbalvereniging Reflex, volleybalclub VCV een alternatief geboden kan worden voor het kamp: "Ongeveer een maand geleden werd definitief dat het kinderkamp niet door zou kunnen gaan. Toen zijn we in gesprek gegaan met de sportverenigingen en die hebben in twee weken tijd van alles op de rit gezet, zodat we nu deze drie dagen kunnen organiseren."

Speurtochten

De eerste twee dagen zullen volgens de organisator ingevuld worden volgens het concept van Kinderkamp Vennebulten: "Dan staan er onder andere spellen op het programma zoals vlaggenroof en speurtochten en dergelijke."

Voor de woensdag laat VCV vanuit de volleybalbond een bus komen met allerlei opblaasmateriaal zodat de kinderen verschillende onderdelen van volleybal kunnen beoefenen. De gymnastiekvereniging komt met een zogenaamde airtrack waarop allerlei oefeningen kunnen worden uitgevoerd, vertelt Van Lent.



De kinderen worden opgedeeld in drie leeftijdcategorieën: "En vanuit daar worden ze vervolgens opgesplitst in kleine groepjes. Tijdens het kinderkamp hebben we altijd zo rond de 250 tot 300 kinderen en we verwachten ook ongeveer zoveel deelnemers te hebben tijdens de Kinder-Doe-Dagen."

Kinderen kunnen zich via de site van Kinderkamp Vennebulten aanmelden voor de dagen die gehouden worden op Sportpark Oberink.