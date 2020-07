Historisch kasteel Wijchen wordt volledig hersteld in oude glorie

Het zeventiende-eeuwse kasteel van Wijchen, omringd door weelderige bomen en waggelende eenden, is dé trekpleister van de gemeente. Mensen komen van heinde en verre om een kijkje te nemen. Daarom is het belangrijk dat dit historische herkenningspunt er mooi bij ligt, vinden de provincie en het gemeentebestuur.

Wethouder Nick Derks overhandigde woensdag een symbolische sleutel aan twee marktpartijen, die het pand de komende tijd geheel in oude glorie herstellen. “Het kasteel wordt beter inzetbaar. Diverse kamers krijgen hun originele karakter terug en worden een stuk toegankelijker”, voegt Derks toe.

Toeristische hotspot

Doel van de restauratie is onder meer dat het kasteel prominenter op de kaart wordt gezet voor toeristen. Zo moet het museum van Kasteel Wijchen zichtbaarder zijn en krijgt de VVV een informatiepunt in het gebouw. “We verplaatsen de entree van de zolderverdieping naar de overkapte binnenplaats. Belangrijk is dat het museum beter zichtbaar is in het kasteel”, vertelt de wethouder.

“Ook wordt er na de renovatie weer gebruik gemaakt van de Emiliazaal, de B&W-kamer en andere ruimtes, zodat de gemeente weer kan vergaderen.”

Een jaar klussen

Omdat de provincie het belangrijk vindt om de geschiedenis van Gelderland in leven te houden, is een extra subsidiebedrag beschikbaar gesteld van één miljoen euro. Daarmee kan de entree van het gerestaureerde pand voorzien worden van een glazen overkapping.

Die ingang gaat vanaf woensdag volledig op slot voor het publiek. De verwachting is dat de klus in het derde kwartaal van 2021 geklaard is.

