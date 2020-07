Bruls: chaos bij invoering van mondkapjesplicht

Hubert Bruls is tegenstander van een mondkapjesplicht in Nederland. De burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het Veiligheidsberaad denkt dat het boetes gaat regenen, wanneer iedereen verplicht een mondkapje moet dragen. Dat zei hij donderdag in het Radio 1-programma Smaakmakers.

De kern van het Nederlandse beleid tegen corona is afstand houden, benadrukt Bruls. De anderhalve meter is de norm, niet het mondkapje. Bruls vreest dat wanneer mondkapjes verplicht worden, de anderhalve meter afstand niet meer wordt nageleefd.

Ook zet Bruls zijn vraagtekens bij de waarde van de mondmaskers. "Hoe veilig zijn de mondkapjes nu echt? Er is wetenschappelijk nog geen overtuigend verhaal dat het heel veel helpt. Laten we reëel wezen: gaan mensen in de kroeg of thuis bij een feestje een mondkapje dragen?"

Mocht de verplichting er komen, dan houdt Bruls zijn hart vast. "Als dat betekent dat we midden in de zomer, wanneer iedereen in een andere stand zit na vier maanden anderhalvemeterbeleid, dit moeten gaan vragen... dan voorspel ik u één ding: het gaat boetes regenen. Als we dit vanaf maandag gaan doen, zal het vanuit de uitvoerbaarheid chaos opleveren."

Andere burgemeesters

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb pleitte eerder voor een onderzoek door het kabinet om het dragen van een mondkapje buitenshuis verplicht te stellen als de coronacijfers blijven stijgen. Volgens Aboutaleb steunt de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema die oproep.

Bruls zegt de oproep van Aboutaleb en Halsema te kennen: "Maar deze opvatting wordt niet breed gedragen in burgemeestersland."

