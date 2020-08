Nelly woont al 84 jaar in Heumen en ging nog nooit op vakantie

Dat doet ze zelfs niet voor vakantie. "Mensen vragen wel eens, wanneer gaan jullie op vakantie?" vertelt Nelly in het programma Zomer in Gelderland. "Ik moet dan eerlijk bekennen, we zijn nog nooit op vakantie geweest. Nooit."

Wel ging ze een keer een dag weg met het zangkoor. "Dan denk ik: wat duurt dat nog lang. En dan moet je zo nodig daar ergens gaan eten. We willen dan gewoon naar huis toe."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder.

Nelly leerde haar man kennen in het dorp. Of het liefde op het eerste gezicht was? "Nou, dat weet ik niet. Hij kwam gewoon fruit brengen." Het stel woont nog steeds in hun boerderij aan de Vosseneindseweg. Of het Vosseneind, zoals het vroeger heette.

De oudste inwoner van Heumen is hij niet. "Maar in de straat wel", zegt Nelly's man Louis lachend. "Met mijn gedachten kan ik nog alles. Maar als ik het uit moet voeren niet. Maar ik leef voor mijn dieren."

Bekijk hieronder de hele uitzending van Zomer in Gelderland.