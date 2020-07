In Hengelo willen ze turnen, maar er is niemand die les wil geven

Is turnen oubollig? Is de opleiding te moeilijk? Bij gymvereniging “Achilles” in Hengelo kunnen ze er niet precies de vinger op leggen. Feit is wel dat er niemand te vinden is die de plaatselijke turnselectie, met fanatieke jongens en meisjes, na de zomer les kan geven.

Vlak voor de vakantie heeft de trainster van de selectie na ruim 20 jaar afgezwaaid, maar er is niemand die het stokje van haar over wil nemen. Trainster Joyce Lieverdink legt uit dat dat een groot probleem is, want zij en haar collega Betty Lassche kunnen de club niet met z'n tweetjes overeind houden.

Probleem in de hele regio

"Zeker hebben we een groot probleem, en niet alleen wij, in de hele regio zien we dat er een tekort aan turntrainers is", vertelt Lieverdink, die ook bij andere clubs actief is. Dagelijks ziet ze oproepen voorbijkomen van verenigingen. Ook heeft ze al clubs aan het tekort ten onder zien gaan. "Verenigingen in de Veldhoek, Keijenborg, Velswijk en Wichmond hebben al het loodje gelegd vanwege het gebrek aan trainers."

De lessen zijn vaak in de middag en de avond, en dan wil of kan niet iedereen werken, merken ze bij de vereniging. "Jongeren kiezen tegenwoordig eerder voor een baantje in de sportschool." Lesgeven aan de jonge turners en turnsters zou Lieverdink iedereen aanraden. "Het is echt een aanrader, deze kinderen turnen met zoveel plezier!".

Club valt uit elkaar

Als er geen nieuwe selectietrainer wordt gevonden, dan stoppen de lessen voor zo'n 25 kinderen. "Zonde, alle kinderen hebben ontzettend veel lol in het turnen", vertelt Betty Lassche. Al 30 jaar is ze als trainer verbonden aan Achilles. Ze vindt het een aderlating voor de club als de selectie echt ophoudt. "Er zijn turnsters die terug kunnen naar de recreanten, maar daar is de uitdaging wel minder. Dus ik dat er kinderen zullen stoppen."

Maar er zijn misschien andere clubs in de buurt? "Voor een andere club moeten kinderen straks minimaal een half uur rijden, niet meer even lekker op het fietsje. Dan dan zullen ze voor een andere sport kiezen, denk ik." Achilles staat er financieel gezond voor en telt nu ruim 100 leden. Maar als alle selectieleden stoppen heeft dat voor de hele vereniging gevolgen. "Dat kan op den duur betekenen dat het turnen uit Hengelo verdwijnt, en dat zou heel erg zijn", aldus Lieverdink.

Oplossing

De vereniging wil er de komende maanden nog alles aan doen om iemand te vinden. "We willen alles in het werk stellen om alsnog een trainer te vinden. Als mensen zich geroepen voelen, kom gewoon!". Zijn er geen ouders die iets willen of kunnen doen? "Dat zou hartstikke fijn zijn, een handje helpen kan altijd, maar voor het turnen heb je gecertificeerde trainers nodig. Je moet een licentie hebben van de KNGU óf afgestudeerd zijn aan de ALO." Als betrokken ouder voor de groep gaan staan kan dus niet.

De hoop van de vereniging is op dit moment gevestigd op een nieuwe trainer, en op de gemeente. "Als de gemeente ons kan ondersteunen met een gemeenschappelijke trainster die bij andere clubs ook uren kan verzorgen, dan zou dat voor een trainster aantrekkelijk zijn en dat zou ons als clubs ook heel erg helpen. Dus dat zou heel fijn zijn."

Luister hier naar de radio-reportage: