Zo werd 'Oma Pietje' een begrip in Batenburg

De combinatie met een B&B was lastig. "Wat bleek, de gasten kwamen in het weekend en de cliënten doordeweeks", vertelt Marian in Zomer in Gelderland. "Zodoende zijn we andere activiteiten gaan ontplooien. Zoals de moestuin en meerdere creatieve activiteiten."

De dagbesteding staat bekend als Oma Pietje. "Dat was eerst de naam voor de bed & breakfast. Voor dagbesteding was het misschien een gekke naam." Het is vernoemd naar de oma van Marian. "Iedereen kent gewoon Oma Pietje."

