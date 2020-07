Onderzoek naar overgewicht en kanker bij volgende Vierdaagse

Eigenlijk zouden die onderzoeken dit jaar plaatsvinden tijdens de Vierdaagse, maar door de afgelasting zijn de onderzoeken een jaar opgeschoven. "In die onderzoeken gaan we kijken wat fors overgewicht doet met een wandelaar. Wat betekent dat voor het bewegen en wat doet het met de gewrichten? Dat onderzoek waren we al aan het voorbereiden", vertelt Hopman. "Daarnaast kijken we naar mensen die kanker hebben gehad, vermoeid zijn en niet gaan trainen voor de Vierdaagse."

'Ik mis de Vierdaagse wel'

Hopman heeft dus wat extra voorbereidingstijd doordat de Vierdaagse werd afgelast. Maar leuk vindt ze dat niet per se. "Dit is voor mij geen topweek. Ik mis de Vierdaagse wel. Normaal zijn we met de hele afdeling de hele week in touw op de Wedren. Maar dat is er nu allemaal niet. En normaal levert dit ook veel gegevens op waar we lang mee bezig kunnen zijn. Dat is een forse aderlating voor ons."

En daarom zit ze nu in haar tuin, terwijl ze normaal vandaag de Vierdaagse een dag had meegelopen. "Ja, dit is dus een raar begin van de dag. Normaal gesproken liep ik nu tussen de mensen om inspiratie op te doen voor onderzoeken voor het volgende jaar. Maar helaas."

Luister hier naar het gesprek met Maria Hopman op Radio Gelderland: