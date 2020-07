Tegelzetter niet aansprakelijk voor loslatende tegels in zwembad

"De tegelproblematiek is lastig en vervelend, maar wel oplosbaar", aldus een woordvoerder van Doetinchem. Het gaat om de tegels van het therapiebad en het wedstrijdbad in Rozengaarde. In 2013 werden de tegels gelegd, maar deze lieten later los.

Het probleem in het therapiebad is inmiddels hersteld, het wedstrijdbad wordt momenteel onder handen genomen, terwijl ook tegels in de douche moeten worden aangepakt. Hoeveel het herstel van de tegelproblematiek exact kost, is niet duidelijk.

Doetinchem gaat uit van een bedrag van 'enkele honderdduizenden euro’s'. Deze kosten kunnen gedragen worden door het zwembad, waarbij het grootste deel door een voorziening binnen Sportcentrum Rozengaarde B.V. is gedekt; de gemeente is hier de enige aandeelhouder van.

Gemeente dacht kosten te kunnen verhalen

De rechter oordeelde vorige week dat onvoldoende bewezen is dat de tegelzetter de veroorzaker is van de schade, hoewel het college van B en W verwachtte de kosten te kunnen verhalen.

"Er wordt de komende periode bestudeerd of er voldoende aanknopingspunten zijn in het vonnis om hoger beroep te gaan aantekenen", laat de gemeente weten.

Het herstel van het wedstrijdbad is inmiddels in volle gang. De grotere gebreken aan het wedstrijdbad dan verwacht en de complexheid van het herstellen van een zwembad zetten deze planning volgens de gemeente Doetinchem sterk onder druk. "Ondanks dat zetten we nog steeds op een openingsdatum van half september.”