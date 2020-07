Simon Tahamata is beste Gelderse voetballer volgens het publiek: 'Heel blij mee'

Simon Tahamata is met een enorme voorsprong nummer 1 geworden in de poll van Omroep Gelderland voor de Beste Gelderse voetballer aller tijden. De ex-speler van onder meer Ajax, Feyenoord en Standard Luik heeft dat vooral te danken aan de stemmen vanuit de Molukse gemeenschap.

Woensdagmiddag stond Tahamata nog ongeveer op vijf procent, maar 's avonds haalde hij koploper Frans Thijssen al in. En uiteindelijk eindigde hij op 39 procent. "Ik heb het gevolgd en ben er heel blij mee. Ik kreeg al heel veel berichten op WhatsApp dat ze op me gingen stemmen", zegt de in Tiel opgegroeide aanvaller.

Tahamata had zelf ook gestemd in de vakjury. "Er zitten met mij erbij vier Ajacieden in. Ajax heeft het voetbal in Nederland op de kaart gezet, dus daarom was mijn top drie Klaas-Jan Huntelaar, Marc Overmars en Dickie Schoenaker. Allemaal jongens die heel wat hebben betekend voor het Nederlandse voetbal."

Icoon

Bij deze verkiezing blijkt eens te meer wat voor icoon Tahamata nog altijd is binnen de Molukse gemeenschap. "Dat is ook zo, ik ben de enige die er destijds in het openbaar voor is uitgekomen. Wat we nu meemaken met Black Lives Matter is oud nieuws voor ons. Ik kreeg toen ik voetbalde ook altijd van alles te horen, maar ik antwoordde met mijn voeten. Dat deed ik ook bij Standard Luik daarna en alle andere clubs. Maar die tijd is voorbij. Maar de Molukse zaak blijft altijd."

Punten van vakjury

De stemmen van het publiek telden voor 50 procent mee bij de verkiezing van Beste Gelderse voetballer aller tijden. De andere 50 procent kwam van een vakjury, bestaande uit Martin Esveld, voormalig stadionspeaker van Vitesse, Jan Lamers, archivaris van De Graafschap en Leen Looijen, die nog in de Raad van Commissarissen van NEC zit. Ook de genomineerde spelers zelf mochten punten uitdelen.

Tahamata werd uiteindelijk derde. Hij kon wel vrede hebben met Frans Thijssen als winnaar. "Frans is natuurlijk ook een geweldige speler Met hem speelde ik in het Nederlandse elftal, altijd kappen. Dat kon hij zo goed."