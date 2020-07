'Er moet een ministerie van platteland komen op minimaal 100 kilometer van Den Haag'

De BoerBurgerBeweging heeft het oprichten van een ministerie van het platteland als prioriteit in het verkiezingsprogramma. Dat ministerie moet 'minimaal 100 kilometer van Den Haag gevestigd zijn', vertelt Henk Vermeer uit Harderwijk. Vermeer is kandidaat voor het Kamerlidmaatschap.

Volgens Vermeer en de partij is het niet goed dat alle ministeries in Den Haag zitten. "Als er een ministerie in Groningen zou zitten, was er heel anders omgegaan met de trillingen daar. Nu zitten ze in Den Haag en dan heb je er geen last van."

Vermeer benadrukt dat de BoerBurgerBeweging er niet alleen voor de boeren is, maar voor het platteland. "Het platteland staan onder druk. We hebben het idee dat er nu veel te weinig naar onze mening wordt geluisterd." Waarom dat is? "Dat heeft met afstand en prioriteit te maken."

Kamerzetel is het doel

Het halen van een kamerzetel is het grote doel. Volgens Vermeer moet dat mogelijk zijn. "Als dat lukt kunnen we onze standpunten naar voren brengen en iets veranderen."

Hoe hoog Vermeer op de kandidatenlijst komt is nog niet bekend. Dat beslissen de leden op een later moment. De BoerBurgerBeweging maakte woensdag alvast enkele standpunten bekend.

