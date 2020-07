'Ik probeer na de scheldkanonnades toch het gesprek aan te gaan'

Van den Berg stipte in het televisieprogramma aan dat hij bij grote maatschappelijke acties vaak een beveiliger nodig heeft. In het verleden was daar geen sprake van. Bovendien wordt de focus volgens hem tijdens interviews wel eens verstoord door agressie of intimidatie. "Het werk is pittiger geworden", ervaart hij.

Voor Omroep Gelderland zijn dit soort ervaringen relatief nieuw, vult Hadderingh aan. "Wij zijn een regionale omroep, dus de lijntjes zijn kort. We kennen ons publiek en ons publiek kent ons." Maar het laatste jaar bij grote demonstraties zit daar wel een onderlaag, constateert Hadderingh. "Of het nu gaat over asielzoekers, vluchtelingen, Zwarte Piet, anti-racisme of Farmers Defence Force." Verslaggevers willen volgens haar niet meer met heel veel plezier verslag doen van dat soort acties.

'Hoop bagger over ons heen'

Ook bedreigingen worden daarbij niet geschuwd, vertelt Hadderingh. "Als wij een kritisch journalistiek verhaal schrijven, een reconstructie maken of duiden wat er aan de hand is, dan krijgen we een hoop bagger over ons heen. Maar als we een verhaal maken dat in de ogen van de boeren of de betreffende actiegroep wel goed is, dan zijn we vrienden." Onbewust kan dat de berichtgeving beïnvloeden, erkent de hoofdredacteur. "We sturen in elk geval geen verslaggevers meer alleen naar dat soort bijeenkomsten, wat we altijd wel deden."

Vorige week nog kwam er best een 'agressieve boerin' op één van haar verslaggevers af. "Die zei: jij bent van Omroep Gelderland, wij subsidiëren jou dus jij moet doen wat wij zeggen." Dat voelt niet prettig als je daar alleen staat, aldus Hadderingh.

'Bespuugd, bedreigd en geïntimideerd'

Gelauff herkent de eisen dat de omroep iets móet doen of uitzenden. "Bijvoorbeeld op het Malieveld hebben we echt van alles meegemaakt: bespuugd, bedreigd, geïntimideerd, apparatuur beschadigd en tegen auto's aan pissen." Bij één demonstratie moesten er volgens hem acht bewakers mee. Het functioneren van de journalistiek wordt steeds meer aangetast, ziet Gelauff. "Dat vind ik echt heel ernstig."

"Je ontmoet veel wantrouwen, waarbij je constant aan het uitleggen bent dat je oog hebt voor alle geluiden", vult Van den Berg aan. "Dat doen we zo goed mogelijk, ook vandaag weer. Maar je kunt mensen gewoon heel moeilijk overtuigen." Natuurlijk worden er fouten gemaakt, erkent Van den Berg. "We zijn de eerste, of hooguit de tweede, om dat toe te geven. Maar wij beginnen elke dag om zo goed mogelijk objectieve berichten te maken." Als je mensen vraagt om voorbeelden te geven van 'fake news' waarin feitelijk onjuiste dingen worden gezegd, blijkt dat voor veel mensen onmogelijk, ziet Van den Berg. "Als je dan in gesprek gaat, blijken er vaak hele andere dingen onder te zitten."

'Politiek voedt vijandbeeld'

Die sfeer wordt ook door een deel van de politiek gevoed, constateert Gelauff. "Die werken mee aan dat vijandbeeld." In Amerika doet Trump dat volgens hem. "Maar in Nederland zien we dat bij de PVV en Forum voor Democratie. Die voeden het wantrouwen richting de journalistiek door uit te spreken dat wat wij doen niet valide zou zijn of dat wij een agenda hebben." Volgens Gelauff 'allemaal onzin'. "De NOS-redactie is volstrekt onafhankelijk. Dat staat ook in de wet en zo functioneren we." De politiek zou in een tijd van steeds groter wordende tegenstellingen voor de journalistiek moeten staan, betoogt hij. "In plaats van deze te vergroten en dat te misbruiken."

"We blijven zoeken naar de verbinding", vertelt Hadderingh. Zij vraagt zich af waar die is kwijtgeraakt. "Waarom kijken mensen ineens met een andere bril naar ons? Want we doen wat we al jaren doen: objectief verslag." Je bent volgens haar onderdeel van de democratie. "Wij moeten controleren en verslag doen van wat er in onze omgeving en ons land gebeurt." Laten leiden door één mening zou juist heel slecht zijn, ziet Hadderingh. "Wij zijn er juist voor om al die perspectieven en meningen te verzamelen."

'Democratie wordt aangetast'

Volgens Gelauff is het belangrijk dat de journalistiek zich over deze zaken uitspreekt en dat het zichtbaar is in de samenleving wat er met de journalistiek gebeurt. "Daardoor wordt de democratie op dit moment aangetast." Volgens Hadderingh ligt er ook een taak bij de publieke omroepen om aan de voorkant uit te leggen hoe je staat voor alle meningen die er zijn. "Dat het begrip over het belang van het werk dat we doen, ook echt bij die mensen terechtkomt."