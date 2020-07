Zwaar getroffen zorgcentrum Waalstaete is coronavrij en viert feest met Willeke Alberti

Bijna alle bewoners werden naar het binnenterrein gebracht. Op anderhalve meter afstand van elkaar zaten ze vol enthousiasme te wachten op een verrassing. Kort van tevoren wisten de ouderen pas wie er zou komen. Zo links en rechts gingen de armen in de lucht en een enkele kwieke opa ging nog met de voetjes van de vloer.

Naast het optreden opende Alberti ook het vernieuwde restaurant. Deze zou al veel eerder open gaan, maar door het coronavirus en de problemen in het verzorgingshuis kon dat niet.

Kim Peters van Pleyade, waar Waalstaete deel van uitmaakt, is blij met de komst van Alberti en dat het huis nu eindelijk weer naar de toekomst kan kijken. "We zijn al een tijdje coronavrij en daar zijn we erg blij mee."

Heftige periode

Het coronavirus trof 37 medewerkers en 27 van de 135 bewoners. Een medewerker en meerdere bewoners overleden door het virus. De zorginstelling kwam verschillende keren negatief in het nieuws en ook werd er in de gemeenteraad uitvoerig over gesproken. "Het was een heftige tijd en het heeft ons ook geraakt. Wel zie ik dat collega's zich elke dag 100 procent hebben ingezet om alle bewoners te verzorgen", zegt Peters.

Over de negatieve media-aandacht zegt Peters: "Ieder is vrij om aan te geven wat ze iets van vindt. Ik nodig iedereen ook uit: als ze iets hebben, kom bij ons. Dan kunnen we er iets mee."

Nu is de rust weer terug in het verzorgingshuis: "Rust geeft een fijne sfeer, het is belangrijk dat onze bewoners een mooi leven hier hebben."

Restaurant en optreden

Willeke Alberti opende het vernieuwde restaurant Samen zijn. Het is vernoemd naar één van haar nummers. Voor Alberti is het fijn dat ze weer op kan treden. "Ik heb dat bijna een half jaar niet kunnen doen. Dit is mijn eerste optreden en in een verzorgingshuis vind ik dat altijd heel speciaal."

Ook de bewoners konden het optreden van de zangeres waarderen. "Ik was altijd al fan van haar en nu zie ik haar voor het eerst. Dat vind ik echt heel bijzonder", zegt een bewoner.

