Grapperhaus waarschuwt Nederland: 'Herpak je gedrag, het móet beter'

Minister Ferd Grapperhaus heeft woensdag een nadrukkelijke oproep gedaan aan de Nederlandse bevolking. Hij wil dat iedereen beter en scherper gaat letten op zijn gedrag binnen de maatschappij, in het kader van de coronamaatregelen. Er is verslapping opgetreden, vindt Grapperhaus.

Enkele weken geleden werden verschillende regels versoepeld. In een ruimte met vaste zitplaatsen mogen bijvoorbeeld weer maximaal 100 mensen plaatsnemen (mits ze anderhalve meter afstand houden), het openbaar vervoer is weer volgens een volledig dienstrooster gaan rijden en contactberoepen mochten weer aan de slag.

Toename aantal besmettingen

In de weken die volgden werd een toename zichtbaar van het aantal coronabesmettingen in Nederland. Dinsdag maakte het RIVM bekend dat er in zeven dagen tijd bijna duizend bevestigde besmettingen bij waren gekomen. Een week eerder lag dat aantal nog op 534. In Goes en Hillegom laaide het coronavirus op.

"Herpak je gedrag van de vorige maanden. Er zijn terrassen open, je kunt naar de bioscoop, je kunt van alles. Maar houd afstand, anders kan het de verkeerde kant opgaan", waarschuwde Grapperhaus woensdag. "Dan moeten we strenger gaan handhaven, mensen een bon geven. Ik vind dat we dat met elkaar moeten voorkomen. Dat is toch beneden de stand van de Nederlanders."

Volgens de minister van Veiligheid en Justitie is er veel bereikt in de maanden nadat de 'intelligente lockdown', zoals premier Mark Rutte het steeds noemde, van start ging. Het risico is echter dat Nederland zich nu veilig waant. "Complimenten voor de Nederlandse bevolking, hoe men zich eraan hield. We hebben echt heel veel bereikt met elkaar. Maar dat moeten we nu niet door verslapping in ons gedrag gaan prijsgeven."

"Ik moet ook voor de camera's gaan staan als ik vind dat men zich er niet aan houdt. Het moet echt beter, we willen niet terug in die situatie", aldus Grapperhaus. "Blijf thuis als je klachten hebt. Als je gaat demonstreren, prima, maar houd dan anderhalve meter afstand."

Moreel appèl

Grapperhaus deed woensdag vooral een moreel appèl op de bevolking. Zaken (opnieuw) verbieden of op alle plekken mondkapjes verplichten doet hij niet. Ook komt er nog geen tweede lockdown en zal er nog niet strenger gehandhaafd worden, wanneer mensen de regels overtreden.