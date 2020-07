'Durf nou eens je nek uit te steken', nieuw plan voor woonpark arbeidsmigranten

Er ligt weer een plan voor een groot woonpark voor arbeidsmigranten in Rivierenland. Komt het nu echt op Medel, ergens anders of nog steeds helemaal niet? Zeker met de coronacrisis dringt de vraag zich steeds prangender aan, maar bestuurders houden de kaarten vooralsnog tegen de borst.

Bouwer JC van Kessel lanceert een plan voor de huisvesting van ruim 800 mensen in prefab studio's op het Tielse bedrijvenpark Medel. Een woordvoerder van het industrieschap bevestigt dat het plan daar is ingediend, maar er is nog geen standpunt over ingenomen.

Het industrieschap wordt bestuurd door vertegenwoordigers van de gemeenten Neder-Betuwe en Tiel. Beide gemeenten stellen dat het plan nog niet is ingebracht in het bestuur van Medel of de gemeenten en dus ook nog niet beoordeeld is.

'Arbeiders wonen overal en nergens'

''Kom op, durf nou eens je nek uit te steken'', zou Paul van Bergen van het bouwbedrijf tegen de regionale bestuurders willen zeggen. ''Er zijn in deze regio duizenden arbeidsmigranten aan het werk die overal en nergens wonen. Het gaat om menswaardigheid, veiligheid, maar ook of we er nog wel voldoende kunnen krijgen. We hebben ze heel hard nodig en ze gaan liever naar een plek waar de huisvesting wel goed geregeld is.''

Volgens Van Bergen is dat laatste het echte economische belang dat achter het plan schuilt en niet de opbrengst van de woningverhuur. ''Er zit echt niet een dik verdienmodel op deze huisvesting. Degene die dat beweert mag het mij eens komen voorrekenen."

Tiel zoekt nog naar goede locatie

Medel is de grondeigenaar, maar de gemeente Tiel zou een vergunning moeten verlenen voor het plan. Het gaat om een tijdelijke vergunning voor in principe tien jaar, waarvoor het bestemmingsplan niet aangepast hoeft te worden.

Tiel is zelf bezig met een inventarisatie van mogelijke locaties voor centrale huisvesting voor arbeidsmigranten. Het stadsbestuur ziet zo'n centrale locatie op zich dus wel zitten. ''Centrale huisvesting biedt de mogelijkheid goede woonomstandigheden voor de arbeidsmigranten beter te organiseren'', stelt een gemeentewoordvoerder. ''Het vermindert de parkeer- en verkeersdruk in wijken van de stad. En woningen die eerst verhuurd werden aan arbeidsmigranten komen dan weer beschikbaar voor kopers op de krappe woningmarkt.''

De woordvoerder wil nog niet op concrete locaties ingaan. ''We verwachten in het najaar meer duidelijkheid te kunnen geven over de centrale huisvesting en te kunnen communiceren over mogelijke locaties. Dat vraagt een zorgvuldig proces.''

Lastig proces

Dat het een lastig proces is, is de afgelopen jaren wel bewezen. Zo sneuvelde na protesten van inwoners een plan voor een verblijf voor arbeidsmigranten op bedrijventerrein West Betuwe in Geldermalsen.

Hetzelfde lot lijkt het plan op camping Rijk van Batouwe in Neder-Betuwe beschoren. Hier zouden aanvankelijk 500 plaatsen komen op een nieuw terrein. Ook hier kwamen protesten van omwonenden. In het nieuwe beleidsplan liet de gemeente al doorschemeren dat het aantal wordt teruggebracht en dat het alleen op het huidige campingterrein kan plaatsvinden.

Legalisatie

Daarmee wordt eerder aangestuurd op een legalisatie van de bestaande situatie: naar schatting verblijven er al zo'n tweehonderd arbeidsmigranten op het recreatiepark. De gemeente laat weten dat de eigenaar hiervoor een nieuw plan wil indienen. Er is volgens de gemeente ook nog een aantal andere initiatieven binnengekomen die op dit moment worden beoordeeld.

''Het is de vraag wie als eerste stappen durft te zetten'', zegt Van Bergen. ''Ze moeten binnen de regio op een lijn komen en inzien dat het noodzakelijk is. Anders moet de provincie vanuit Arnhem maar een handje helpen en plekken gaan aanwijzen.''

