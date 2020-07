'Mini Zwarte Cross' in Angeren komt er mogelijk alsnog

De gemeente Lingewaard zette vorige week een streep door het feest, omdat er sprake was van een evenement zonder vergunning. Op het 'festivalterrein' aan de Lodderhoeksestraat was volgens de gemeente een kassa, versterkte muziek en een illegale camping.

Dinsdag kreeg de vriendengroep bezoek van de gemeente om het voorval te bespreken. Maar het ging volgens Hermsen vooral over 'wat we nu kunnen doen om het feest weer op poten te zetten'.

Ondersteuning van de gemeente

Van beide kanten werd 'bereidwilligheid getoond om er iets van te maken', zegt hij. "We gaan nu als groep in overleg om te kijken in welke vorm we dat gaan doen."

De groep gaat nu een vergunningstraject in, met ondersteuning van de gemeente. Dat betekent dat er onder meer een calamiteitenplan en coronaplan moet komen. "Voor aanstaand weekend lukt dat sowieso niet. Die hoop hadden we wel, maar we wisten dat het niet realistisch was. We gaan nu uit van september."

Thema weer Zwarte Cross?

In coronatijd mogen op een evenement waar bezoekers vooral buiten op één plek zijn maximaal 250 mensen komen. Op het oorspronkelijke feest zouden volgens Hermsen niet meer dan vijftig vrienden afkomen.

Of het thema straks weer Zwarte Cross is, durft hij nog niet te zeggen. "Daar moeten we het onderling nog over hebben. Het was natuurlijk leuk dat de Zwarte Cross in hetzelfde weekend zou worden gehouden. We vinden het zelf vooral belangrijk dat het een leuk vriendenfeest wordt."

Hermsen weet nog niet of hij het festivalterrein tot september intact kan houden. "Met de zomerstormen die steeds heviger worden, is het ook maar de vraag of je bijvoorbeeld zo'n grote tent wil laten staan. Maar we vinden het geen probleem om die nu af te breken. Dan bouwen we die straks gewoon weer op."

De gemeente bevestigt dat er een gesprek is geweest, maar kon woensdagavond desgevraagd niet reageren.

Bekijk de beelden van het festivalterrein:

