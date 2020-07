Posbankmoord toch weer voor de rechter

Het gerechtshof Den Haag buigt zich donderdag over de Posbankmoord. Twee mannen werden voor de moord op de 44-jarige Alex Wiegmink veroordeeld tot 18 jaar cel. De Hoge Raad oordeelde dat het proces tegen verdachte Souris R. over moet, omdat er twijfels waren over de bekentenis die hij bij een undercoveroperatie van de politie aflegde.

De politie fingeerde een drugslab waarin R. werd betrokken. Souris R. kon - zo werd hem verteld - veel geld verdienen, mits hij zijn daden zou opbiechten aan de baas van de organisatie, Mr. Big.

Souris R. bekende, maar zei later tijdens de rechtszaak dat dat grootspraak was. De Hoge Raad is kritisch over de gebruikte methode. Agenten lieten zich zien als geharde criminelen. De vraag is of de verdachte wel in vrijheid heeft kunnen verklaren.

Posbankmoord

Alex Wiegmink werd op 20 januari 2003 doodgeschoten op de Posbank bij Rheden. Zijn lichaam werd korte tijd later verkoold teruggevonden in zijn uitgebrande auto in het Brabantse Erp. De moord van Wiegmink bleef jarenlang onopgelost. In november 2016 kreeg Frank S. uit Boekel last van zijn geweten en legde hij bij de politie een bekentenis af. Later werd ook Souris R. opgepakt na de inzet van de undercoveragenten.

De Hoge Raad, de hoogste rechter in ons land, bepaalde in december vorig jaar in een zogeheten cassatieprocedure dat de zaak tegen Souris R over moet en verwees die naar het gerechtshof Den Haag.

De zaak wordt donderdag nog niet inhoudelijk behandeld. Tijdens de regiezitting komen onderzoekswensen van het Openbaar Ministerie en de advocaat van de verdachte aan de orde.

