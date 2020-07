Boer Thijs in slakkentempo over de snelweg: 'We laten ons niet klein maken'

Wieggers werd twee weken geleden nog met getrokken wapen aangehouden, na een protest in Leidschendam. Hij luisterde niet naar orders van de politie, die niet wilde dat hij richting de McDonald's reed.

Zie ook: Boer Thijs na arrestatie: 'Die agent had op mij geschoten als ik was doorgereden'

De boer was daar woest over, omdat hij in zijn ogen geen goede reden kreeg om niet naar het restaurant te mogen. Hij zei aangifte te overwegen tegen de agent die hem onder schot hield, maar dat heeft hij nog altijd niet gedaan. "Dat kan ik altijd nog doen, daar ben ik nog niet helemaal over uit."

De politiek wil laten zien dat ze de boeren klein krijgen Thijs Wieggers

Het voorval weerhield hem er niet van om woensdag in de auto te stappen en naar het RIVM in Bilthoven te rijden. Al was hij liever met de trekker gegaan. "Het slaat nergens op dat het niet mag. Dit is politiek machtsvertoon, even laten zien dat we de boeren klein krijgen."

Met de trekker hadden de boeren volgens Wieggers een groter statement kunnen maken. Ze vinden dat het RIVM 'stikstofsjoemelcijfers' verspreidt en willen 'heel Nederland laten zien dat het RIVM aan alle kanten niet deugt met de berekeningen'.

"Hoe kun je nou toelaten dat er driehonderd mensen in een vliegtuig mogen, terwijl er maar dertig mensen in een kroeg mogen zitten?", geeft hij als voorbeeld. Het RIVM meet volgens de boer met twee maten, waarbij de landbouw steeds de dupe is. "Ze hebben een dubbele agenda en willen de landbouw weghebben uit Nederland."

Wieggers is blij dat de boeren zich woensdag weer massaal laten zien. "Het laat zien dat het nog leeft onder de landbouw. Dat we ons niet klein laten maken."

Verkeerd adres

Het RIVM stelt echter dat de boeren aan het verkeerde adres zijn. Het instituut bepaalt niet welke stikstofmaatregelen er worden genomen, maar brengt alleen de hoeveelheid stikstof in beeld. Daarbij worden naar eigen zeggen alle bronnen die stikstof uitstoten op dezelfde manier doorgerekend.